Formazioni ufficiali Roma-Salernitana: sette cambi, Dybala out

Formazioni ufficiali Roma-Salernitana, Mourinho cambia ancora la rosa: ecco le scelte dei due allenatori in vista del match odierno

Anche questa stagione di Serie A volge al termine e, scudetto escluso, è ancora tutto da definire. La corsa Champions, che vede la Roma tra le protagoniste è più agguerrita che mai, soprattutto visti i recenti risultati delle dirette rivali. L’Inter è crollata in trasferta a Napoli, mentre il Milan ha agguantato una convincente vittoria nel segno del suo bomber Olivier Giroud.

Per i giallorossi un passo falso potrebbe voler dire addio al quarto posto, in quanto in caso di sconfitta rimarrebbero 7 i punti di distanza dai neroazzurri, in sole due partite rimaste. Tuttavia Mourinho terrà sicuramente un occhio di riguardo in vista della finale di Europa League in programma il prossimo 31 maggio, ecco perché ci si potrebbero aspettare alcune sorprese.

La Champions non passa solo dal quarto posto, e questo lo Special One lo sa, ecco perché sia i giocatori che i tifosi potrebbero aver già la testa altrove. Il match di oggi contro la Salernitana potrebbe dunque far chiudere in anticipo il campionato della squadra capitolina, ma Mourinho non è di certo il tipo che ama perdere, ecco perché sceglierà gli uomini che più lo hanno convinto durante le varie fasi dell’allenamento: ecco le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Roma-Salernitana: le scelte di Mourinho e Paulo Sousa

La Roma si appresta a sfidare la Salernitana in quella che sarà la penultima gara casalinga della stagione. Le squadre scenderanno in campo alle 18:30 in uno Stadio Olimpico che potrebbe nascondere più di qualche insidia a causa della pioggia caduta in questi giorni e che continua ancora oggi a tenere sotto scacco la capitale.

Le scelte degli allenatori saranno le seguenti: Mourinho si affida ancora a Svilar, in modo tale da preservare il portiere titolare Rui Patricio. Linea difensiva composta da alcuni dei pilastri di questa squadra, come Smalling (al rientro da titolare dopo l’infortunio), e Ibanez.

Il centrocampo sarà composto da Zalewski ed El Shaarawy sulle fasce, con Camara a centrocampo e Solbakken e Wijnaldum dietro l’unica punta Belotti con Dybala out, nemmeno in panchina. Vedremo se Mourinho dirà qualcosa sulla sua assenza. Paulo Sousa risponde con Ochoa tra i pali, Daniliuc, Gyomber, Pirola in difesa, centrocampo con Kastanos, Coulibaly, Bradaric, Bohinen ed il ritorno di Candreva tra i titolari dopo il gol all’Atalanta. In attacco invece spazio a Dia e Piatek

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken, Belotti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.