Frecciata Mourinho a Pairetto e allarme Dybala: “È grave”

Roma-Salernitana, Mourinho dice tutto dopo il pareggio contro Sousa. Dalla penalizzazione della Juve alle condizioni di Dybala: e quella battuta su Pairetto che parla chiaro.

Si è da poco conclusa la gara contro la Salernitana di Paulo Sousa, reduce dai bei risultati giunti dall’approdo del portoghese e valsi la seconda salvezza consecutiva alla compagine campana, approdata nella Capitale con una mentalità riconosciuta ed esaltata dallo stesso allenatore della Roma dopo il fischio finale.

La gara, come prevedibile, non si è rivelata delle più semplici, alla luce del grande dispendio di Pellegrini e compagni giovedì scorso contro il Leverkusen e dei consequenziali cambi ponderati dal tecnico per ben gestire le energie in queste ultime due settimane che si apprestano a divenire decisive per una stagione titanica e coraggiosa per i giallorossi ma al contempo contraddistinta da diversi passi falsi che attualmente impediscono di poter anelare con veemenza ad un piazzamento in Champions League tramite il campionato.

Questi ed altri aspetti sono stati toccati da José Mourinho ai microfoni Dazn, ai quali ha così commentato il 2-2 di quest’oggi. “Giusto dire che il 1 tempo non sia stato di grande intensità, magari per i tanti cambi ma in questo caso la colpa è mia che ho fatto tante sostituzioni: la situazione non è facile. Tanti giocatori sono stanchi e ci sono cambi che sono già accordati prima della partita; da questo si capisce che non è facile fare questa stagione”.

“La Salernitana ha giocato come se fosse stata una finale di Champions e non è una critica, è così che deve essere ed è questo il giusto atteggiamento che mi piace”.

Roma, Mourinho dice tutto: dalle condizioni di Dybala alla penalizzazione della Juve

Importante lo spezzone finale dell’intervista, in occasione della quale Mourinho ha toccato alcuni dei punti più importanti e interessanti. Tra questi, certamente la battuta sull’arbitro Pairetto, fischietto ieri sera di Udinese-Lazio, contraddistinta dalla non poco polemica assegnazione del calcio di rigore valso la vittoria alla squadra di Sarri.

“È un risultato che non volevamo ma è il risultato che abbiamo ottenuto e adesso mancano 2 partite in campionato più la finale di Europa League che è più importante delle due gare di campionato. Sull’arbitro dico ‘bene’, Pairetto ha fatto come sempre il suo lavoro molto bene”

Sulla penalizzazione alla Juventus: “Per me è uno scherzo, sapere questa cosa in questo momento è singolare: ha compromesso la regolarità del campionato e mi dispiace molto per chi lavora in modo professionale come i giocatori della Juventus e Massimiliano Allegri. Se questa decisione fosse stata presa prima, avremmo avuto un approccio diverso al campionato. Pagano i giocatori e l’allenatore per errori di dirigenti e società”.

La chiosa sulle condizioni di Dybala e non solo. “Dybala sta male, non lo so come starà fra dieci giorni e non sono ottimista. Smalling ha giocato 90 minuti, così come El-Shaarawy. Anche Wijnaldum ha disputato uno spezzone importante di gara; non sono sicuro se Camara abbia rimediato un infortunio o se sia solo stanchezza. Celik sta recuperando e valutiamo anche Spinazzola. Con la Fiorentina sarà un allenamento disputato con serietà, con ancora più cambi rispetto a oggi ma con la voglia di fare il meglio possibile”.