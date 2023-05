Lo hanno definitivamente mollato: colpo di scena Roma-Juventus

Calciomercato Roma, il dietrofront potrebbe aprire spiragli interessanti sia per i giallorossi che per la Juventus. Le ultime indiscrezioni rilanciate da ESPN.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Salernitana. I giallorossi, reduci dal dolce pareggio ottenuto sul campo del Bayer Leverkusen valso l’accesso alla finale di Europa League, affronteranno i granata già matematicamente certi della salvezza. Un impegno da non sottovalutare per i capitolini, anche perché potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera chi è stato impiegato meno in questo frangente della stagione.

Intanto le voci di mercato continuano a calamitare in ottica Roma con una certa continuità. Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento degli uomini mercato giallorossi, occhio alla situazione riguardante gli esterni. Soprattutto sulla corsia destra, infatti, si potrebbe assistere a degli avvicendamenti importanti. Non è un caso che Tiago Pinto abbia da tempo sondato il terreno per capire eventuali margini di inserimento. Nella lista stilata dal GM della Roma, il profilo di Fresneda continua a ricoprire un ruolo tutt’altro che banale.

Calciomercato Roma, il Real Madrid è fuori dalla corsa Fresneda

Sul terzino spagnolo classe ‘2004 in forza al Valladolid, del resto, hanno messo gli occhi in tempi e in modi diversi anche la Juventus e il Real Madrid. Anche il Milan nelle ultime settimane avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi, senza affondare il colpo. Stando alle ultime indiscrezioni, però, i Blancos potrebbero improvvisamente tirare i remi in barca.

Come evidenziato da ESPN, infatti, il Real Madrid potrebbe decidere di non investire per l’acquisto di un nuovo terzino destro. Florentino Perez, non vorrebbe destinare un budget extra per rinforzare una zona del campo che non è vista come una priorità dagli uomini mercato delle Merengues. Decidendo di puntare ancora su Carvajal e adattando all’occorrenza Lucas Vasquez, i madrileni salvo clamorosi colpi di scena non affonderanno il colpo per Fresneda. Buone notizie per le italiane, che a questo punto dovrebbe avere un avversario in meno nella corsa ad uno dei terzini più promettenti (in prospettiva) del panorama calcistico internazionale.