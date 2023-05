Penalizzazione Juventus, UFFICIALE: come cambia la classifica della Roma

Penalizzazione Juventus, è ufficiale: ecco al richiesta del procuratore federale Chiné che ha chiuso dopo un’ora di discorso. Come cambia la classifica della A e della Roma soprattutto

Oggi è il giorno del verdetto contro la Juventus per il processo plusvalenze. Un processo che potrebbe stravolgere la classifica della Serie A. Iniziata questa mattina l’udienza contro i bianconeri, dopo un’ora di ammenda il procuratore federale Chiné ha fatto la propria richiesta.

Undici punti di penalizzazione al club bianconero. Questo è quanto richiesto contro la società bianconera che questa sera sarà impegnata sul campo dell’Empoli. Undici punti che stravolgerebbero la classifica della Serie A. A conti fatti, in questo momento, la squadra allenata da Massimiliano Allegri andrebbe a quota 58 punti, alle spalle della Roma, ma con una gara da giocare. E in caso di vittoria in Toscana agguanterebbe l’Atalanta di Gasperini a 61.

Penalizzazione Juventus, ecco la richiesta di Chiné

La sentenza come detto dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Anzi, visti i tempi comunque rapidi con i quali Chiné ha fatto la propria richiesta, ormai di dubbi non ce ne sono: entro oggi la classifica della Serie A verrà di nuovo stravolta da questa sentenza che cambierà il volto del massimo campionato italiano.

Non è detto, così come spiegava TuttoSport in edicola questa mattina, che la società piemontese si fermi a tutto questo. Anzi potrebbe di nuovo presentare un ricorso e mandare avanti la questione. Senza dimenticare infine che i bianconeri saranno interessati ad un altro procedimento, quello della manovra stipendi che ancora non è iniziato e che si chiuderà comunque quando si concluderà questa stagione. Quindi, anche nella prossima, i bianconeri potrebbero avere una penalizzazione. Intanto questa è la richiesta odierna. Seguiremo tutti gli sviluppi.