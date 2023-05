Siviglia-Roma, infortunio Oliver Torres: annuncio ufficiale

Siviglia-Roma, arriva l’annuncio ufficiale del club spagnolo sulle condizioni dell’infortunato Oliver Torres che rischia di saltare la finale

Manca ormai poco più di una settimana a quella che è senza alcun dubbio la partita più importante della storia recente della Roma. Nessuno probabilmente ci avrebbe scommesso a inizio stagione, ma soprattutto grazie al carattere e alle idee dello Special One ai tifosi giallorossi è concesso sognare, almeno fino alla notte della finalissima.

Un cammino europeo che si è rivelato ricco di insidie, non per il livello delle squadre affrontate che, almeno sulla carta, erano equivalenti ai giallorossi, bensì per la precaria condizione fisica e mentale ai quali erano, e sono tutt’ora sottoposti Pellegrini e compagni.

Il doppio confronto con il Leverkusen da un lato potrebbe aver evidenziato ancora di più alcuni limiti tecnici della rosa, ma allo stesso tempo consegna a Mourinho una squadra con i così detti “attributi” in grado di lottare dall’inizio alla fine, uniti verso un unico obbiettivo.

Non era affatto semplice raggiungere questo risultato, soprattutto a causa della mole di infortuni che hanno attanagliato i calciatori nell’ultimo mese, ma alla fine, con le unghie e con i denti saremo li a giocarci la storia. In vista della fatidica gara del 31 maggio anche il Siviglia però deve fare i conti con le assenze, in particolare Oliver Torres che potrebbe non essere in grado di scendere in campo a Budapest.

Siviglia-Roma: l’annuncio ufficiale sull’infortunio dello spagnolo Oliver Torres

L’emergenza infortuni in casa Roma sembra, almeno per il momento, essere rientrata. I vari assenti, alcuni illustri, tra cui Smalling, Dybala e Wijnaldum sono in fase di recupero, e dovrebbero scendere in campo nelle ultime gare di Serie A anche per mettere minuti nelle gambe.

Dall’altro lato c’è il Siviglia che si trova in una situazione analoga a quella dei giallorossi. Nel corso del match contro la Juventus il laterale Acuna si è procurato un’espulsione che gli costerà appunto la finalissima della Puskas Arena, mentre nell’ultima di Liga contro il Betis lo spagnolo Oliver Torres è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio muscolare.

Por suerte todo quedó en un susto, desde ya preparado para todo lo bonito que viene 🤞🏼❤️ pic.twitter.com/AmwLfMB7pI — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) May 22, 2023

I tifosi spagnoli temevano il peggio, soprattutto perché Torres è uno degli uomini più pericolosi del Siviglia di José Luis Mendillabar, ma lo stesso calciatore li ha rassicurati sui social. “Per fortuna solo uno spavento, da ora in poi pronti a tutto ciò che di bello arriverà”.

Così si è espresso il calciatore che lascia dunque intendere che non ci saranno dubbi circa il suo impiego il prossimo 31 maggio durante la partita che vale la finale della Uefa Europa League.