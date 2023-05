Squalifica Siviglia-Juve, ricorso ufficiale per giocare la finale: l’Uefa non ha scelta

Il Siviglia ha presentato il ricorso ufficiale per riottenere il calciatore squalificato. Ecco lo scenario

Il ricorso è stato presentato. Il Siviglia infatti, prossimo avversario della Roma, il 31 maggio, nella finale di Europa League da giocare a Budapest, vorrebbe portare in campo anche Acuna, giocatore espulso in un convulso finale di gara contro la Juventus.

In un primo momento l’arbitro non aveva dato il rosso, nonostante lo stesso campione del Mondo fosse stato già ammonito. Paredes però se ne ricordava, e ha fatto controllare il taccuino al direttore di gara che poi ha espulso il giocatore per una perdita di tempo. Ora, i motivi per i quali è stato presentato un ricorso non si conoscono. Di certo però c’è, così come riportato da calciomercato.it, che di appigli il Siviglia non ne ha per vincerlo. E Acuna, ovviamente, non giocherà la finale in terra ungherese.

Siviglia, presentato il ricorso alla Uefa

“ Non ci sono appigli legali affinché la UEFA gli dia ragione: l’unico motivo sarebbe potuto essere lo scambio di persona”. Ma di questo proprio non si può parlare, basta andare a vedere le immagini in questione per capire che di scambi di persona non ce ne sono stati. Quindi il Siviglia dovrà farnese una ragione: Mendilibar non potrà contare su uno dei migliori elementi della sua rosa.

Ora, dire che per la Roma non sia una notizia è sbagliato. Ma dire che per la Roma cambi tutto è altrettanto falso. Sicuramente per gli spagnoli è una perdita importante, ma Mou nel corso di questa stagione ha più volte dovuto fare a meno di elementi fondamentali. Che lo Special One spera di ritrovare proprio nel corso di queste ultime settimane: a partire da Smalling, che questa sera contro la Salernitana potrebbe tornare in campo dal primo minuto, passando per Dybala che invece potrebbe scendere in campo nella ripresa e chiudendo con Wijnaldum. Tutti elementi fondamentali che nell’ultimo periodo sono stati ai box. Sì, questo per la Roma cambierebbe e anche tanto, e non la squalifica di Acuna.