Calciomercato Roma, doppia decisione: Pinto sa già tutto

Calciomercato Roma, decisione doppia in questa parte finale di stagione. Tiago Pinto sa già tutto. Ecco quello che potrebbe succedere

Ultime partite dell’anno in casa Roma. Ultime occasioni per quelli che sono ancora in bilico di mettersi in mostra. Beh, forse, davvero in bilico ce n’è solamente uno in questo momento dentro i giallorossi, visto che, per gli altri, le cose più o meno si sanno. E andiamo quindi a fare un quadro.

E partiamo proprio da chi spera di rimanere in giallorosso la prossima stagione ma che non sa ancora se rimarrà. Il suo contratto è in scadenza alla fine dell’anno però per El Shaarawy ancora passi in avanti non ce ne sono stati. Tutto è fermo a quell’incontro avvenuto in Hotel a Torino prima della gara contro la squadra allenata da Juric. Tiago Pinto, in quell’occasione, aveva avuto un colloquio con il fratello e agente del Faraone, al quale poi si era unito anche l’attaccante esterno. Ma da quel giorno in poi nessun’altra notizia di rilievo è arrivata. Si aspetterà di capire come si chiuderà la stagione e soprattutto come, El Shaarawy chiuderà la stagione. Ma Mourinho le indicazioni le ha mandate: lui lo vorrebbe tenere.

Calciomercato Roma, il futuro di Camara ed El Shaaarwy

Se El Shaarawy è ancora incerto, uno che il futuro lo conosce già è invece Camara, che questa sera dovrebbe giocare titolare contro la Salernitana. Il centrocampista, senza nessun rimpianto – spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – tornerà all’Olympiacos alla fine della stagione. Nessun riscatto da parte del club di Trigoria.

Insomma, più si avvicina la fine dell’anno e più le scelte sembrano definitive. Una situazione che ovviamente sarà ancora più chiara dopo il 31 maggio, dopo la finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest. La Roma da quel momento in poi conoscerà il proprio destino della prossima annata. E delle decisioni per forza di cose dovranno arrivare.