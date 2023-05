Cessione entro un mese, lo regalano a metà prezzo

Occasione anche per la Roma per il colpo europeo: cessione entro un mese e svendita a metà prezzo. Hanno già deciso.

Troppo importante il momento attuale vissuto dai giallorossi per concentrarsi su un futuro che, ad oggi, passa soprattutto da un presente che ha tantissimo da offrire nel corso di queste ultimissime settimane. Il pareggio interno con la Salernitana ha certamente ridotto all’osso le speranze di arrivare in Champions League tramite il campionato, pur senza spegnere definitivamente le speranze di una squadra e di un allenatore che, soprattutto dopo Leverkusen, hanno ormai preso consapevolezza di dover fare una scelta precisa in termini di gestione delle energie per ben arrivare all’appuntamento dell’anno.

Il 31 maggio, infatti, Mourinho e i giocatori affronteranno almeno 90 minuti dal sapore di all-in, dal quale potrebbe dipendere con ogni probabilità non solo la posizione dello stesso mister ma anche quella di una società che da tempo è ben consapevole dei risvolti economici che potrebbero derivare da ampiamenti di quel margine di manovra sul mercato che l’accesso alla Champions felicemente garantisce. Resta comunque una fase prematura per poter comprendere con esattezza le possibili evoluzioni dei tanti scenari che attualmente interessano anche il mondo Roma.

Addio Ziyech entro il 30 giugno e prezzo fissato: la posizione del Chelsea

Ciò non cancella però la consapevolezza ai piani alti di Trigoria di dover continuare a lavorare e a osservare le papabili occasioni che il prossimo calciomercato potrebbe offrire. Questo nel pieno rispetto, appunto, di quelle esigenze economiche che i Friedkin devono osservare e che sicuramente saranno influenzate dalle somme tirate alla fine di un percorso che si concluderà ufficialmente contro lo Spezia ma che ad oggi, come detto, passerà soprattutto per l’appuntamento storico di mercoledì 31 maggio.

I nomi fin qui accostati alla Roma, ad ogni modo, fanno capire come l’obiettivo resti quello di rinforzare la squadra in modo attento e intelligente, approfittando delle situazioni contrattuali di chi sia prossimo alla scadenza o di chi si trovi nelle condizioni tali da poter essere ingaggiato a buone cifre.

Tra questi esempi, in particolar modo, rientra Hakim Ziyech, accostato alla Roma anche in passato e, in particolar modo, nelle settimane invernali contraddistinte dalla telenovela Zaniolo. Stando a quanto riferisce SportsZone, il Chelsea avrebbe deciso di vendere il talentuoso ex Ajax entro il 30 giugno per motivi finanziari, fissando il prezzo di 20 milioni di euro. Stando a quanto si apprende, sulle sue tracce ci sono Inter e Milan, con i rossoneri che rientrerebbero però in una posizione di vantaggio grazie ai diversi monitoraggi degli scorsi mesi.

Un’occasione importante che forse potrebbe stimolare l’attenzione di Tiago Pinto e colleghi, in questa fase però pienamente concentrati sul rush finale e determinante di stagione.