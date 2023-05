Il meno 10 non basta, seconda penalizzazione Juve: ecco la data

Juventus, ieri alla società bianconera è stato inflitto un meno dieci in classifica. Ma è pronta una seconda penalizzazione. Ecco la data. Addio all’Europa

Ieri la Procura Federale ha tolto 10 punti alla Juventus. Una penalizzazione che, vedendo poi il risultato di ieri sera contro l’Empoli, ha di fatto estromesso i bianconeri dalla prossima Champions League. Non che l’aritmetica dice che la squadra di Allegri non possa tornarci, come non lo dice nemmeno per la Roma, ma in questo caso, a differenza della squadra di Mourinho, secondo TuttoSport in edicola questa mattina i bianconeri in Europa non ci andranno sicuro.

Al meno dieci di ieri infatti, deciso dal processo sulle plusvalenze, se necessaria – si legge sul quotidiano – potrebbe essere data un’altra penalizzazione per il secondo filone. La Procura federale infatti si è tenuto il “jolly da giocare alla metà di giugno in caso di qualificazione alle coppe europee”. Insomma, è tutto deciso a quanto pare con i bianconeri che il prossimo anno non dovrebbe timbrare in nessun modo il passaporto. Dove serve ancora.

Juventus, addio certo all’Europa

Non sembrano esserci possibilità, quindi, che la Juventus possa rientrare in Europa. L’unico modo che forse aveva la squadra di Allegri per farlo era quello di vincere l’Europa League, ma è stata eliminata dal Siviglia in semifinale. Quella finale come sappiamo benissimo la giocherà la Roma il prossimo 31 maggio contro gli spagnoli a Budapest. E potrebbe aprire ala squadra di Mourinho degli scenari davvero inaspettati.

Ora, vedremo quello che succederà nelle prossime settimane in casa Roma. Ma soprattutto, perché è una questione che va seguita, quello che succederà dentro la Juventus con questi processi in corso che potrebbero stravolgere, da subito, anche la prossima classifica della Serie A. Sì, un’ipotesi, a quanto pare, potrebbe essere quella, per via del processo sulla manovra stipendi, di dare una penalizzazione per la prossima stagione. A metà giugno c’è l’udienza preliminare. Ecco il jolly che si era tenuta la Procura Federale.