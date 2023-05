“Juventus ancora penalizzata”: la sentenza è scritta

“Juventus ancora penalizzata”: ecco quello che potrebbe succedere ai bianconeri nelle prossime settimane. Le parole dell’avvocato lasciano poco spazio ai dubbi

Ieri è arrivato il meno dieci. A giugno potrebbe arrivare una penalizzazione anche per il prossimo campionato. Per la Juventus il momento è negativo, lo sappiamo benissimo, ma potrebbe essere ancora più difficile, stando almeno a quanto dichiarato oggi dall’avvocato Grassani.

Il legale è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, lasciando un “margine di manovra” a quella che potrebbe essere una penalizzazione da scontare il prossimo anno per la società bianconera. Il secondo processo, quello sulla manovra stipendi e sulle partnership privilegiate con le altre società, partirà il prossimo 15 giugno, quindi a campionato finito. Ed è per questo che si potrebbe andare alla prossima stagione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’è che ha detto Grassani.

Juventus ancora penalizzata, le parole di Grassani

“Ovvio che il verdetto del 15 giugno interverrà a campionato finiti e quindi i verdetti che arriveranno saranno quelli di chiusura del percorso perché a quella data la Juventus avrà già fatto l’eventuale nuovo ricorso. Il deferimento prevede doppia manovra stipendi, partnership privilegiate e rapporti opachi con gli agenti. Il deferimento può portare altri punti in dote alla posizione in classifica della Juventus. Non è impossibile uno scenario in cui la Juventus sia privata di un titolo in questa stagione e penalizzata con un handicap nel prossimo campionato”.

E come titolo di quest’anno ovviamente si intende a una possibile qualificazione alle prossime coppe europee che ancora sarebbe possibile ma è difficilissima soprattutto dopo la sconfitta di ieri sera della squadra di Allegri contro l’Empoli in Toscana. Poi, l’avvocato, ha pure continuato in questo modo: “Dopo che la Corte Federale di Appello ha ricevuto le motivazioni, altro non ha fatto che applicare i principi di diritto. Credo che in questo secondo filone, dopo il rinvio del Collegio di Garanzia, molto probabilmente questa decisione difficilmente potrà avere un annullamento con rinvio o riduzione. Una strada molto limitata con parametri molto stretti che dovrebbe confermare il Collegio di Garanzia. Il meno dieci della Juventus appare fortemente uno standard ormai definitivo”. Insomma, il meno dieci, nonostante la Juventus possa anche fare ricorso – ieri Calvo ha detto che si aspettano le motivazioni per prendere una decisione – dovrebbe essere definitivo. Indietro non si torna.