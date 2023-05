Pretattica Mourinho, la situazione Dybala

Pretattica Mourinho, ieri lo Special One ha rivelato quali sono le condizioni di Paulo Dybala: ecco qual è la situazione attorno alla Joya, che punta alla finale di Europa League

Abbandonato totalmente il campionato, la testa della Roma è ormai solamente alla finale di Europa League in programma mercoledì 31 maggio a Budapest contro il Siviglia. Ieri Mourinho, oltre a concedere due giorni di riposo alla squadra, prima di prendere quell’aereo che probabilmente lo ha portato a Londra – secondo il Corriere dello Sport – ha fatto un quadro preoccupante sulle condizioni di Dybala.

“Sta male, non so se recupera per la finale” ha detto ieri Mourinho, lanciando un monito importante. Di certo però c’è una cosa, che le sue condizioni non sono così difficili. La sensazione è che dietro, secondo quanto raccolto anche da TVPLAY, ci sia un poco di pretattica da parte dell’allenatore portoghese. “In realtà le sue condizioni sono quelle che vi abbiamo già raccontato in queste ore, ovvero che è gestito e c’è un po’ di pretattica da parte di Mourinho, come è di consueto. L’obiettivo è portarlo in buona condizione per la finale ma non è così pessimistica la questione come detto da Mou ieri sera”. Dormire sereni? Un poco sì.

Pretattica Mourinho, Dybala si allena a Trigoria

Intanto, oggi, Dybala, nonostante la squadra avesse due giorni liberi per poi riprendere in vista della trasferta di Firenze in campionato, si è presentato a Trigoria per allenarsi da solo, come riportato dall’Ansa. Ha fatto più che altro terapie l’argentino, per cercare ovviamente di essere presente al prossimo match, quello che conta, l’unico che conta: la finale di Budapest.

Di notizie ovviamente ne arriveranno nei prossimi giorni, soprattutto guardando gli allenamenti dentro Trigoria. Domani mancherà solamente una settimana a quello che è l’impegno più importanti degli ultimi anni in casa Roma: un impegno che potrebbe anche regalare una qualificazione alla prossima Champions League. E sappiamo bene, e lo abbiamo visto nel corso di questa annata, che c’è una Roma con Dybala e c’è una Roma senza Dybala.