Addio Mourinho: i Friedkin stupiscono ancora

Le strade tra José Mourinho e la Roma potrebbero separarsi a fine stagione. La proprietà Friedkin prepara la sorpresa in vista del possibile ribaltone in panchina

Roma. Mercoledì prossimo, in quel di Budapest, la squadra giallorossa giocherà la futuro di José Mourinho sulla panchina giallorossa. In caso d’addio allo Special One la proprietà Friedkin è pronta a stupire per l’ennesima volta. È iniziata la settimana più lunga della stagione in casa. Mercoledì prossimo, in quel di Budapest, la squadra giallorossa giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia . In attesa dello storico appuntamento gli addetti ai lavori continuano a concentrarsi sulsulla panchina giallorossa. In caso d’addio allo Special One la proprietà Friedkin è pronta a stupire per l’ennesima volta.

Era il pomeriggio del 4 maggio 2021, quando la Roma annunciò l’ingaggio a sorpresa di José Mourinho in panchina. Dopo oltre due anni dal suo approdo nella Capitale, vero e proprio colpo di scena targato Friedkin, la squadra giallorossa è attesa da un appuntamento con la storia. Tra sette giorni, a Budapest, la Roma giocherà la sua seconda finale europea consecutiva. Stavolta c’è in palio l’Europa League, contro gli specialisti del Siviglia, per sei volte campioni della competizione. In attesa della gara che vale tutta la stagione resta incerto il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma.

Mourinho verso l’addio, rottura con Pinto e possibile erede: la sorpresa dei Friedkin

Dopo la gara pareggiata con la Salernitana le parole di Mourinho hanno fatto rumore: “Non ho mai detto che la Roma era candidata alla Champions, viste le squadre che abbiamo davanti. Se lo ha fatto Pinto è un problema suo.” Il tecnico portoghese, osannato dai tifosi romanisti, potrebbe lasciare la panchina giallorossa a fine stagione, più volte è stato accostato ad un ritorno al Real Madrid o ad un approdo al PSG.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera, a prescindere dal risultato di Budapest le strade tra Mourinho e i Friedkin potrebbero separarsi. Il quotidiano evidenzia le quote dei possibili eredi, secondo Agipronews, la pista più calda porta al nome di Antonio Conte ( quotato a 5). Più dietro le ipotesi De Zerbi e Spalletti, entrambi quotati a 16. Ma la proprietà Friedkin sembra avere l’intenzione di stupire tutti ancora una volta, come accadde il 4 maggio di due anni fa.