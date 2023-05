Scoppia il caso prima della Finale: rinnovo o addio immediato

Alla finale non manca molto ma intanto una delle squadre coinvolte deve gestire un’inattesa spina. L’addio del top è possibile.

La data segnata in rosso nel calendario è il 31 maggio. In quel giorno a Budapest, infatti, andrà in scena la finale di Europa League che vedrà la Roma affrontare il Siviglia reduce dall’eliminazione inflitta alla Juventus. Un match di fondamentale importante per José Mourinho, intenzionato a sollevare al cielo il trofeo così da conquistare anche l’accesso automatico alla Champions.

I giallorossi, in questi giorni, proveranno a recuperare alcuni dei giocatori attualmente ai box. È il caso, ad esempio, di Paulo Dybala le cui condizioni non sono migliorate come auspicato dal tecnico lusitano. L’argentino proseguirà nel proprio programma di recupero e più avanti verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali, che consentiranno allo staff medico di fare un nuovo punto della situazione. Il mister originario di Setubal, anche alla luce della personale crisi vissuta da Tammy Abraham e Andrea Belotti, spera di recuperarlo in tempo. Tutto però, come detto, dipenderà dall’esito dei controlli.

L’ex Juventus, nel corso di questa stagione, si è rivelato più volte determinate per le sorti dei giallorossi mettendo a segno 16 gol e 8 assist in 36 apparizioni. In attesa di aggiornamenti, Mourinho intanto può consolarsi con il rientro in pianta stabile di Chris Smalling e Diego Llorente. Gli andalusi, dal canto loro, hanno invece diverse spine di cui occuparsi in attesa di sfidare i capitolini. Nel derby pareggiato con il Betis, Oliver Torres e Jesus Navas sono stati costretti ad uscire prima del previsto a causa di alcuni problemi fisici.

Finale Europa League, scoppia il caso al Siviglia

Gli spagnoli, al tempo stesso, sono chiamati a prendere una decisione definitiva sul futuro di Lucas Ocampos. L’argentino è legato al Siviglia fino al 2024 ma la trattativa riguardante il rinnovo, di fatto, non è mai scattato per volontà del direttore sportivo Monchi non troppo convinto di continuare a puntare su di lui.

Ocampos è una colonna portante della formazione guidata da Mendilibar tuttavia la sua presenza in rosa rischia di bloccare l’esplosione di un talento più giovane, ovvero Bryan Gil. Da qui la decisione del manager, stando a quanto riportato dal portale ‘El Gol Digital’, di valutare una possibile cessione di Ocampos durante la sessione estiva del mercato. Il momento delle scelte definitive sta per arrivare. L’ex Genoa e Milan, a sorpresa, potrebbe davvero lasciare la Spagna e trasferirsi altrove. Una vera e propria occasione che scatenerà l’interesse di numerose squadre.