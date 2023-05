Addio Mourinho, Totti gela i tifosi della Roma: “Gli ho parlato”

Addio Mourinho, Francesco Totti gela i tifosi della Roma sul futuro del portoghese: “Non sono sicuro come prima”. Ecco anche le parole su Paulo Dybala

Quando Francesco Totti parla non è mai banale. Mai. E lo ha fatto a margine di un evento di presentazione alla finale di Coppa Italia di questa sera all’Olimpico tra Inter e Fiorentina. E ovviamente le domanda fatte al capitano erano quasi tutte sulla Roma, sulla finale di Europa League, su Mourinho e su Dybala. Ecco quello che ha detto.

“Arrivare in finale vuole dire aver fatto un grande percorso” ha sottolineato. Non nascondendo ovviamente la felicità per i colori giallorossi. Invece, nel momento in cui ha parlato dello Special One, ha fatto capire di non essere così sicuro che lo stesso possa rimanere anche il prossimo anno. Ma andiamo per ordine, perché prima ha anche parlato del mercato, e sulla querelle tra Mou e Tiago Pinto: “Mourinho è l’allenatore della Roma e può dire quello che vuole. E secondo me ha detto la verità. Avendo fatto un mercato non dico povero, ma sintetico, riuscire ad arrivare in Champions League sarebbe un grande traguardo”.

Addio Mourinho, le parole di Totti

Poi, ovviamente, una risposta anche sul futuro di Mourinho, su come la pensa lui: “Prima era fiducioso, adesso un poco meno” ha svelato ancora Totti, non nascondendo quindi quelle sensazioni che al momento sono identiche a quelle dei tifosi della Roma, aggiungendo anche di aver parlato con lui, ma non della questione permanenza nella Roma. Infine, e non poteva mancare, una battuta anche su Paulo Dybala, alle prese con un problema che lo mette ancora oggi a rischio per la finale della prossima settimana.

“Dybala è un giocatore che fa la differenza. Speriamo possa recuperare in tutti i modi, faranno di tutto per recuperarlo e lui ha voglia”. Ma come si batte il Siviglia? “Non ci ho mai giocato contro e non so dirtelo, è una squadra che è arrivata in finale diverse volte e sa come gestire, a differenza della Roma che è la prima volta che arriva in questa finale”.

“Se gli hanno tolto 10 punti qualcosa di sbagliato è stato fatto” ha concluso poi Totti commentando la penalizzazione alla Juventus.