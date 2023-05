Bomba in diretta, Elkann vende la Juventus: la cifra è pazzesca

La situazione in casa Juventus continua a tenere banco. La vendita del club con l’inserimento di nuovi azionisti non è più un’utopia. La cifra è da urlo.

Affermare che la Juventus non stia attraversando uno dei periodi più brillanti della sua storia recente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. La penalizzazione inflitta dalla Procura Federale sul caso plusvalenze, che ha fatto seguito all’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia, sono stato il preludio della disfatta di Empoli.

Con i bianconeri ormai fuori dalla corsa Champions, il futuro di Max Allegri è ritornato prepotentemente alla ribalta. Se qualche settimana fa si pensava che un eventuale ribaltone sulla panchina della Juve potesse non essere preso in considerazione, ora la situazione sarebbe clamorosamente cambiata. Nel frattempo, però, anche le dinamiche del club sono tutte da valutare. Dopo la stangata inferta alla Juve per il caso plusvalenze, si aspetta anche la decisione della Procura Federale sulla manovra stipendi. L’isolamento seguito al caso Superlega di certo non ha pagato e ha contribuito a spingere la Juve sulla soglia di un isolamento nazionale ed internazionale che, stando a quanto riferito a Telelombardia, potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone.

Cessione della Juventus: “Due miliardi di euro”

Come anticipato da Fabio Ravezzani – intervenuto nella diretta Twitch di Juventibus – l’attuale presidente della Juventus, Ferrero, avrebbe suggerito ad Elkann di cedere la Juventus. Un’ipotesi che era stata ventilata anche qualche settimana fa e che aveva spinto a suggerire i nomi di eventuali soci di minoranza. Intervenuto nel corso della diretta di QSVS di Telelombardia, poi, Franco Ordine ha rincarata la dose, aggiungendo dei dettagli interessanti.

Ecco quanto riferito sull’argomento: “L’eventuale cessione della Juve potrebbe essere preparata dalla mossa di uscire dalla Borsa. L‘operazione potrebbe valere intorno ai due miliardi di euro, ragion per cui non la vedo nell’immediato futuro.”

Una situazione dunque non ancora caldissima ma da monitorare con estrema attenzione, che potrebbe definitivamente quota nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere cosa succederà.