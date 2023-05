Calciomercato Roma, 100 milioni e sfida in Premier: Pinto avvisato

Calciomercato Roma, i colossi della Premier fanno sul serio: avviso immediato Pinto e 100 milioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Pur essendo praticamente a conclusione di una stagione rivelatasi fin qui, in casa Roma, non poco piena di alti e bassi, risulta ancora prematuro intavolare con serietà discorsi legati al futuro, in quel di Trigoria. Agli alti piani dirigenziali c’è infatti grande consapevolezza di dover attendere almeno una settimana per ben analizzare il cammino di Mourinho dopo il suo secondo anno nella Capitale, ai fini di un apparecchiamento futuro che, indipendentemente dalla posizione del mister, permetta alla squadra di continuare a crescere.

Il percorso fin qui compiuto con José, soprattutto in campo europeo, ha permesso di assistere ad importanti cambiamenti e passi in avanti, come restituito dalle due finali continentali in due anni e, più in generale, da un miglioramento della squadra e della società che, oltre ad essere generata dalla serietà dei Friedkin, ha visto l’allenatore portoghese tra i fautori principali di una catarsi giunta dopo le tante difficoltà delle gestioni precedenti.

Asserire, poi, che l’impegno di mercoledì prossimo contro il Siviglia rappresenti il momento più atteso dell’anno risulterebbe pleonastico, anche alla luce della valenza che gli almeno novanta minuti di Budapest potrebbero assumere per capire i margini di possibilità di proseguire il cammino sotto la gestione tecnica dello Special One.

Calciomercato Roma, 100 milioni per Ferguson: contesa elitaria in Premier

Quest’ultima presupporrebbe con ogni probabilità ampi garanzie da parte del club ai fini del calciomercato, anche alla luce delle fresche esternazioni che hanno implicitamente sottinteso una visione della rosa dissimile rispetto a quella di dirigenti e società. Se i secondi hanno sempre ritenuto la compagine all’altezza di un approdo tra le prime quattro in campionato, ben diversa è stata invece, da sempre, la posizione del tecnico.

Proprio in nome delle tante novità che sono attese a Roma, indipendentemente dalla scelta sul futuro di Mourinho, non sfuggano dunque gli ultimi aggiornamenti provenienti da Sky Sports, relativi a Evan Ferguson, attaccante classe 2004 del Brighton. Sotto l’egida di De Zerbi, ha fin qui segnato 10 reti e ha da poco rinnovato fino al 2028.

Accostato anche ai capitolini, il giocatore, secondo esperti e addetti ai lavori dello stesso Brighton, potrebbe vedere il proprio valore aumentare e toccare cifre importantissime, vicine ai 100 milioni di sterline, nei prossimi anni. Numeri sicuramente fuori portata del club giallorosso ma ben più coerenti rispetto alla Premier League, laddove si registra un interesse importante in vista futura da parte di Manchester United e Tottenham.