Calciomercato Roma, non solo Milan e Inter: priorità Pinto

Calciomercato Roma, ancora il rinnovo non è arrivato e la situazione diventa sempre più ingarbugliata. Ecco quello che potrebbe succedere, con un nuovo inserimento all’orizzonte

Il rinnovo è ancora in alto mare. E di novità non ce ne stanno in questo momento sul fronte Roma. La situazione quindi rimane assai delicata in casa giallorossa, con El Shaarawy che non sa ancora dove giocherà il prossimo anno.

Su di lui, secondo quanto riportato in queste ore, ci sono gli interesse di Inter e Milan, che annusano quello che potrebbe essere un possibile colpo a parametro zero. Ma secondo quanto riportato in esclusiva da calciomercato.it, non ci sono solamente le milanesi sull’attaccante esterno giallorosso, ma ci potrebbe essere un inserimento di quelli importanti, del Condor, come soprannominato Adriano Galliani.

Calciomercato Roma, la situazione attorno a El Shaarawy

Già la scorsa estate il Monza ci aveva provato. Senza però poi riuscire ad affondare il colpo, quello clamoroso, che avrebbe portato il Faraone in Brianza. L’ultimo anno di contratto aveva bloccato il tutto. Ma adesso, visto che al momento da Pinto non sono arrivati segnali, allora le cose si potrebbero riaprire.

Una situazione quindi da tenere sotto stretta osservazione, una situazione che riguarda ovviamente da vicino la Roma. Con El Shaarawy non ci sono stati incontri: l’ultimo è quello prima della partita contro il Torino, in hotel in Piemonte, con il fratello agente dello stesso calciatore. Se fosse per Mourinho non ci sarebbero dubbi sul rinnovo, ma questo è un altro discorso visto che anche il futuro dello Special One è in bilico.