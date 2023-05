Conte al posto di Mourinho, scelta fatta: svelati i numeri

Roma, il futuro di José Mourinho continua inevitabilmente a tenere banco: dal campo al mercato, le cifre che possono far saltare il banco.

Il pareggio contro la Salernitana non scalfisce affatto le certezze granitiche di una Roma che sfrutterà il prossimo impegno di campionato come tappa importante per presentarsi al top della forma alla finale di Budapest contro il Siviglia. Negli ultimi giorni, però, a calamitare l’attenzione mediatiche sono state ovviamente anche le voci riguardanti un futuro di José Mourinho che è ancora da scrivere.

Blindato da un contratto con i giallorossi per un’altra stagione, lo Special One ha messo sempre e soltanto la Roma in cima alla lista delle sue priorità. Convinzione che ha portato il tecnico lusitano a rispedire al mittente, ad esempio, l’offerta della Federcalcio Portoghese qualche mese fa.

Nelle ultime settimane, però, spifferi sempre più insistenti provenienti dalla Francia hanno accostato l’allenatore portoghese anche al Psg, ancora alla ricerca del profilo giusto al quale affidare le redini della propria panchina per il post Galtier, ormai al passo d’addio. Al di là di qualche rumours, però, almeno per il momento la pista è tutto fuorché calda. Questo perché Mourinho è ovviamente concentrato a chiudere al meglio una stagione nella quale sta dimostrando ancora una volta di essere il vero valore aggiunto della Roma.

Calciomercato Roma, Conte al posto di Mourinho: bookmakers scatenati

A bocce fermo, poi, il presumibile faccia a faccia tra Mourinho e i Friedkin contribuirà ad imprimere una direzione importante a queste, in un senso o nell’altro. Tanto è bastato, però, per scatenare i bookmakers che hanno già stilato una lista ben nutrita di eventuali candidati alla panchina della Roma. I betting analyst di Snai, ad esempio, caldeggiano ancora l’opzione Mourinho. La permanenza del tecnico lusitano è ancora l’opzione più accreditata e viene mancata due volte la posta. Tuttavia, occhio alle sorprese.

Oltre alla candidatura di Conte che “resiste” a 4.50, dalle retrovie sono emersi anche i nomi di Thiago Motta ed Amorim (quota 6.00). Il tecnico salentino, che nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Juventus e all’Inter, piaceva e non poco alla Roma già qualche anno fa. Dopo aver chiuso anzitempo la sua esperienza al Tottenham, Conte potrebbe essere ringalluzzito all’idea di ripartire in Serie A. Quello dell’attuale allenatore dello Sporting CP, resosi protagonista di una stagione importante con la compagine lusitana, è comunque un nome circolato nelle ultime settimane. I bookmakers sembrano spingere questa proposta, che ha rapidamente scalato posizioni: trend dunque da monitorare con attenzione. Da non trascurare poi le opzioni che portano a Schmidt e Juric (entrambi a 7.50). Più indietro Italiano (15) mentre il binomio Palladino-Roma è pagato addirittura a 25.