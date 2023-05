La Roma regala due biglietti per Budapest: ecco come partecipare al concorso voluto dalla società giallorossa. Tutte le info utili e il tempo che avete a disposizione

Volete andare a Budapest, ma non avete trovato il biglietto? Nessun problema, ancora una possibilità ce l’avete. Sì, la Roma, in maniera ufficiale, ha messo in palio due biglietti per la finale del prossimo 31 maggio contro il Siviglia. E non solo, mette in palio anche una notte in hotel più il volo verso la capitale dell’Ungheria. Insomma, un pacchetto completo per sognare insieme alla squadra di Mourinho.

Sul sito ufficiale giallorosso infatti è apparso un comunicato che spiega tutti i termini del concorso. Ma bisogna affrettarsi, visto che tutto è partito alle 12 di oggi e si concluderà domani, alle 15: poi ci sarà l’estrazione del fortunato vincitore, che avrà la possibilità di portare con sé un’altra persona. Il valore commerciale di tutto questo pacchetto che la società capitolina ha deciso di mettere a disposizione di due propri tifosi sfiora i tremila euro. Mica male. Ma come fare? Ecco, sotto, ci sono tutte le informazioni utili per riuscire nell’impresa.

La Roma regala due biglietti per Budapest, le info utili

Niente di più semplice, basterà registrarsi al sito della Roma, se non lo avete già fatto, compilare il form che vi uscirà in maniera del tutto automatica, e sperare che domani pomeriggio il vostro nome venga estratto a sorte tra tutti quelli che decideranno di prendere parte a questa iniziativa ufficiale del club dei Friedkin.

In palio come detto il biglietto, con spostamento aereo, con navetta da e per lo stadio e per l’hotel, e una notte quella del 31 maggio, quella della finale appunto, nella capitale ungherese. Tutto assai semplice. Ah, il link da seguire per poter partecipare all’iniziativa è questo.