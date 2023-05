Siviglia-Roma, Mendilibar senza cinque titolari

L’allenatore del Siviglia sta scendendo in campo contro l’Elche e per la partita ha dovuto schierare una formazione rimaneggiata

Ormai sul calendario di tutti i tifosi della Roma e del Siviglia c’è segnato in rosso solo la data del 31 maggio. Quel giorno, infatti, le due squadre si affronteranno nella finale di Europa League a Budapest. La partita rappresenta un obiettivo molto importante per entrambe le squadre che stanno cercando di mettere le mani sulla coppa europea che significa anche accesso in Champions.

Arrivare a giocare la coppa dalle grandi orecchie la prossima annata è fondamentale per i giallorossi, che hanno bisogno dei soldi dell’entrata per cercare di risanare un po’ il bilancio. Visto che il cammino in campionato per entrare nella competizione per la coppa dalle grandi orecchie sembra quasi compromesso, Mourinho ha intenzione di puntare tutto sul prossimo mercoledì. Non solo questo, però, perché lo Special One vorrebbe concludere questa annata con un altro trofeo dopo la Conference League vinta a Tirana.

In vista della gara Mourinho sta sperando di ritrovare diversi giocatori che erano ai box per infortunio. Tra tutti, però, c’è Paulo Dybala che nell’ultima partita è finito in tribuna per i fastidi fisici che non si sono attenuati. Il problema alla caviglia, infatti, non ha smesso di dare noie all’argentino che sta correndo verso il recupero in vista della Fiorentina e poi della finale.

Siviglia-Roma, contro l’Elche con la formazione B

Come la Roma è scesa in campo contro la Salernitana con una formazione fatta di grande turn over, anche il Siviglia sta cercando di gestire le forze. Già domenica alcuni giocatori titolari non sono scesi in campo contro il Betis, nel derby andaluso.

Oggi, invece, i biancorossi sono impegnati nella partita contro l’Elche per la trentaseiesima giornata de LaLiga. Per la gara, Mendilibar ha deciso di schierare una formazione caratterizzata da un grande turn over. L’allenatore, infatti, non ha messo in campo ben cinque titolari, dando l’occasione di tirare il fiato a giocatori importanti in vista della gara con la Roma.