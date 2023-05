Addio Mourinho: la Roma resta ferma, il PSG si muove

Addio Mourinho, la Roma al momento resta ferma: l’incontro di ieri sera è stato smentito. E intanto il Psg si muove per il tecnico portoghese. Le novità.

L’incontro è saltato. O almeno non era in programma. Niente faccia a faccia tra José Mourinho e la Roma così come riporta calciomercato.com. Niente confronto per parlare del futuro. Niente di niente.

Il tecnico portoghese è rientrato solamente nella tarda serata nella Capitale dopo aver preso un aereo da Londra. E la Ceo giallorossa, Lina Souloukou, era alla finale di Coppa Italia all’Olimpico. Insomma, smentita la cena ai Parioli. Una notizia che era arrivata nella tarda serata di ieri e che alla fine non aveva fondamento.

Addio Mourinho, dalla Francia rilanciano il Psg

Non si parla per ora di faccia a faccia. Cosa che comunque potrebbe avvenire nei prossimi giorni, visto che la stagione ormai volge al termine e un incontro chiarificatore serve a tutti per capire come muoversi il prossimo anno. Mou lo avrebbe chiesto da un poco di tempo, così come vi abbiamo riportato in queste settimane, ma per ora i Friedkin non hanno dato nessun segnale.

Intanto dalla Francia, così come riporta l’Equipe questa mattina, continua a tenere banco Mourinho, che rimane in lizza per la panchina del Psg. Lì Galtier ha chiuso il suo ciclo dopo una sola stagione, a un addio è imminente. C’è anche Thiago Motta, tecnico del Bologna, in lizza, ma l’amicizia che lega Campos, diesse dei parigini, allo Special One, alla fine potrebbe avere la meglio. Tutto ovviamente in continua evoluzione. Tutto ovviamente da valutare nelle prossime settimane e sicuramente, anche, dopo la finale di Europa League prevista per mercoledì prossimo a Budapest. Da come finirà si potrà avere certamente un quadro più chiaro sul futuro della Roma. E di Mourinho.