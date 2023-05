Calciomercato Roma, incontro e addio: c’è già la data

Calciomercato Roma, incontro e addio: il rinnovo adesso è quasi un miraggio per il giocatore. Cercherà di far cambiare idea a Pinto, ma in questo momento è tutto in alto mare

La situazione è delicata. Perché in casa Roma, oltre El Shaaarwy, che aspetta la chiamata per dire il suo sì al rinnovo con la Roma, c’è un altro elemento che non ha reso come ci si aspettava – nonostante le sue opportunità le abbia avute – e che potrebbe salutare immediatamente. Dopo una sola stagione in giallorosso.

Sì, avete capito, parliamo di Andrea Belotti, il Gallo che non sta riuscendo in nessun modo ad alzare la cresta. Non ci è riuscito nemmeno contro la Salernitana, nell’ultimo turno di campionato, e quelle lacrime a fine match sono un segnale: anche lui ha capito che difficilmente la società sfrutterà quell’opzione biennale sul contratto in scadenza alla fine del prossimo giugno. Lo zero nella casella delle reti in campionato è una macchia che non si può non guardare quando ci si siederà a tavolino per fare un punto della situazione.

Calciomercato Roma, addio Belotti: incontro a fine stagione

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina spiega che alla fine della stagione Belotti e Pinto si incontreranno per valutare il da farsi. Il suo rinnovo era legato a presenze e reti. E se le prime sono arrivate, i gol, quelli che servivano davvero, sono mancati. E a queste condizioni sarà difficile riuscire a strappare il rinnovo.

Giocherà titolare Belotti contro la Fiorentina sabato pomeriggio, e giocherà titolare anche contro lo Spezia in queste ultime due partite di Serie A. Mentre a Budapest, con Dybala che tenterà il tutto per tutto per essere in campo, partirà dalla panchina, pronto a dare un mano a gara in corso. Poi sarà solamente il momento di valutare insieme alla società il futuro. Il futuro che adesso è deciso, e che difficilmente questa part finale di stagione cambierà.