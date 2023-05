Calciomercato Roma, obiettivo finale: all in per il futuro

L’appuntamento del 31 maggio, che vede la Roma sfidare il Siviglia, è fondamentale per decidere la permanenza nel prossimo calciomercato

Manca sempre meno, l’aria comincia a diventare pesante e la tensione sempre più palpabile. Tra pochi giorni la Roma affronterà il Siviglia nella finale di Europa League, in programma a Budapest il 31 maggio. Un appuntamento che è segnato in rosso su tutti i calendari dei tifosi romanisti e non, che aspettano la gara per assistere a un grande spettacolo.

La coppa significa anche accedere in Champions League per la Roma, che potrebbe sperare in un miracolo in campionato, anche se sembra piuttosto difficile. Dopo la vittoria della Conference un anno fa esatto, i giallorossi vogliono ripetere l’impresa e portare a casa un altro trofeo europeo da poter metter e in bacheca. Di sicuro l’ambizione di Mourinho è tanta e la voglia di concludere questa annata con un successo è più che un obiettivo per lo Special One.

Anche i giocatori scalpitano per riuscire a concludere nel migliore dei modi questa annata, che non è stata delle più brillanti per la Roma. I giallorossi, infatti, hanno faticato molto in Serie A e l’obiettivo quarto posto si è allontanato. La finale, però, ha un peso non solo per il trofeo, ma anche per il futuro di alcuni giocatori, che devono vedere dove porterà questa ultima partita.

Calciomercato Roma, il futuro passa per Budapest: appuntamento finale

I contratti di diversi giocatori sono in scadenza nelle prossime stagioni, ma una questione molto importante per il rinnovo è quella di Paulo Dybala. L’argentino ha una clausola rescissoria fissata a 20 milioni, una cifra molto bassa per il talento di Laguna Larga, che Pinto vorrebbe blindare.

Come riporta Il Tempo, anche un altro giocatore vorrebbe giocare bene nella finale e guadagnarsi il rinnovo del contratto. Si tratta di Leonardo Spinazzola, che è in scadenza la prossima estate. Per ora non sono arrivati ancora contatti e per questo motivo l’esterno sinistro ha intenzione di meritarsi la chiamata da parte dei Friedkin. In caso di mancato rinnovo, però, Pinto ha già pronti i possibili sostituti.