Errore clamoroso del VAR, comunicato UFFICIALE: “Partita da annullare”

Partita annullata e comunicato ufficiale: impazza e continua la polemica dopo le tante discussioni legate al presunto gol fantasma.

Non sono certamente mancate polemiche e dibattiti nel corso di questi ultimi mesi, in seguito ai tanti eventi che hanno toccato il nostro campionato e, più in generale, il nostro Paese calcistico. I recenti fatti di Perugia-Benevento rappresentano sicuramente quelli più freschi e in grado di infiammare attese di evoluzioni di non poco conto, dopo il gol singolare che ha visto lo scorso 19 maggio i padroni di casa trionfare sui giallorossi campani.

Più in generale, va però detto che tutto il campionato attuale sia stato contraddistinto da eventi in grado di di far discutere non poco. Era già successo in passato, quando l’introduzione del VAR, come previsto da non pochi, si è rivelata essere felice strumento coadiuvante ma al momento un mezzo non ancora in grado di disambiguare e spegnere dubbi. Numerose, infatti, le critiche alla tecnologia per applicazioni e interpretazioni non sempre congrue. Proprio su tale fronte, non sfugga il comunicato ufficiale del club di Barcellona, in seguito ai fatti di ieri sera.

Gol fantasma in Espanyol-Atletico, richiesta UFFICIALE: “Partita da annullare”

Ci riferiamo alla nota diramata dall’RCD Espanyol in queste ore, in seguito al pareggio casalingo contro l’Atletico Madrid macchiato dalla presunta irregolarità del gol valso il momentaneo e doppio vantaggio ai Colchoneros. Sul finire del primo tempo, infatti, gli ospiti hanno chiosato i primi 45 minuti con due gol di margine, grazie al raddoppio di Griezmann che è stato prontamente definito in Spagna come gol fantasma.

Le diverse angolazioni hanno infatti impedito di asserire con certezza che il pallone avesse superato totalmente la linea di porta. Ricordando che in Spagna non c’è la Goal Line Technology, è stato necessario l’intervento del VAR, aspramente criticato dal club nella nota di cui detto sopra e riportata integralmente sotto. Lo spezzone più importante di questa riguarda la richiesta ufficiale dell’RCD che ha detto di considerare “violati i suoi diritti, sentendosi gravemente leso”.

Da qui, dunque: “Procederemo, di conseguenza, ad impugnare la partita giocata ieri e chiedere, quindi, che venga raggiunto un accordo per annullarla“. L’Espanyol ha inoltre comunicato di essere in una fase di studio “per ulteriori azioni legali per il possibile danno patrimoniale derivante da questa azione”.