Maxischermi all’Olimpico, doppia condizione per il sì: decisione in arrivo

Maxischermi allo Stadio Olimpico per la finale di Europa League. Aumenta l’attesa per la decisione in vista di Siviglia-Roma.

Il passare dei giorni e delle ore aumenta certamente l’attesa per un impegno destinato a divenire potenzialmente appuntamento storico per il club giallorosso. Indipendentemente dall’esito degli almeno 90 minuti di Budapest, la Roma può vantare ad oggi l’approdo in due finali europee in soli due anni. Un risultato a dir poco importante, soprattutto alla luce della storia di un club che, soprattutto in campo europeo, fino a qualche lustro fa aveva collezionato delusioni e cammini poco nobili.

L’approdo di Mourinho ha certamente rappresentato un importante upgrade da tale punto di vista, in nome di una storia e un palmares che, fin qui, hanno visto Pellegrini ben gestire e onorare i tanti impegni continentali che hanno saturato il calendario giallorosso. Come annunciato dallo stesso tecnico, la squadra è approdata in finale con merito, al termine di un iter che ha messo di fronte alla Roma squadre importanti e difficili da battere, oltre che trasferte complicate e dall’impatto non poco importate anche sul campionato.

Qualsiasi parola, ad ogni modo, resta vana e futile, soprattutto all’ombra del Colosseo laddove l’attesa aumenta parallelamente ad un entusiasmo ed un’ansia che faranno certamente da motore alla preparazione di questi ultimi giorni che separano la piazza intera da un appuntamento sognato, sperato e finalmente raggiunto.

Siviglia-Roma, maxischermi allo Stadio Olimpico: doppia condizione per il ‘sì’

Le questioni da disambiguare, a meno di una settimana di distanza, toccano una pluralità di fattori che interessano la gara in sé e per sé ma anche tanti altri aspetti.

Al di là dei motivi di maggiore preoccupazione (quali l’attesa per aggiornamenti sulle condizioni di Dybala o Pellegrini), va segnalato come odiernamente si registri una forte curiosità circa le iniziative del club per permettere ai tifosi della Roma che non potranno partire per Budapest di assistere alla gara in modo collettivo.

La giornata di oggi ci ha restituito non poche novità: dopo le difficoltà iniziali, l’ipotesi di maxischermi allo Stadio Olimpico è tornata nuovamente in auge, soprattutto alla luce delle difficoltà che soluzioni quali Circo Massimo o Piazza San Giovanni sembrerebbero sottintendere. L’Olimpico, come scrive Filippo Biafora, è ad oggi l’unica opzione rimasta, al netto di due difficoltà che restano da superare.

Condizioni fondamentali riguardano la sicurezza e la praticabilità del manto erboso (che il 4 giugno sarà calpestato dai giocatori di Roma e Spezia per l’ultima partita del campionato). Sul primo fronte, ci si dovrà accertare che i tifosi non possano avere la possibilità di arrampicarsi sulle strutture degli schermi, come accaduto l’anno scorso. La decisione definitiva è attesa domani e lascia per ora aperti spiragli importanti dopo lo scetticismo iniziale.