Roma, cena con Mourinho per la firma: c’è stato l’incontro

Futuro Mourinho e incontro a cena per la firma. Ecco la ricostruzione di quello che è successo in queste ore, a poco meno di una settimana di distanza da Siviglia-Roma.

L’impegno di Budapest contro la compagine spagnola rappresenta ad oggi, certamente, l’appuntamento più importante dell’anno e, più in generale, del recente passato giallorosso. Siviglia-Roma non sarà solamente la seconda finale europea consecutiva ottenuta da Pellegrini e compagni o l’ennesimo nobilissimo appuntamento della propria carriera per il tecnico giallorosso.

Contro la regina della competizione, i giocatori della Roma vedranno in palio trofeo e gloria, oltre che un pezzo importante di un futuro destinato a passare proprio per la sentenza degli almeno novanta minuti in programma il 31 maggio. Questo ricordando anche come si sia spesso evidenziato che strategie di mercato e nodi da sciogliere sarebbero dipesi anche dagli obiettivi raggiunti a fine anno dalla squadra.

Il tutto, con la consapevolezza di dover poi disambiguare la posizione di un allenatore che, pur essendo legato contrattualmente al club fino al 2024, potrebbe salutare già quest’estate, alla luce di una serie di incastri e vicende che renderebbero un suo addio anticipato scenario tutt’altro che utopistico.

Cena Mourinho-Souloukou ai Parioli: la Roma pensa al rinnovo

Proprio su tale fronte, però, i recentissimi aggiornamenti giunti nella notte permettono di comprendere come la Roma non stia affrontando la questione legata al futuro di Mourinho in modo passivo. Se è vero che le parole dopo il pareggio con la Salernitana avevano rappresentato una sorta di ennesimo campanello di allarme relativo ad un distanziamento rispetto alla società, è altrettanto giusto segnalare l’incontro che potrebbe generare novità e cambiamenti tra non molto.

Partendo dal presupposto che ogni discorso resti da rimandarsi almeno a giovedì prossimo, si evidenzi come a circa sette giorni da Siviglia-Roma il club abbia fatto un passo che potrebbe rivelarsi importante prossimamente. Ci riferiamo a quanto raccolto da Calciomercato.com, a detta del quale ci sarebbe stato un incontro tra José Mourinho e la nuova CEO del club, Lina Souloukou, nella serata di ieri.

La cena in un ristorante in zona Parioli ha rappresentato l’attualizzarsi di un meeting che sembrava essere nell’aria da tempo e che ha coinvolto anche un intermediario di Mendes. Stando a quanto si legge, pur non registrandosi evoluzioni o passi avanti in una o nell’altra direzione e rimanendo in attesa di un’evoluzione che sarà annunciata sicuramente dopo il 31 maggio, va evidenziato come il club giallorosso sia intenzionato a rinnovare il contratto al proprio allenatore. Legandolo ulteriormente ad una piazza che da tempo e indipendentemente dalla chiosa della stagione sembra totalmente e visceralmente legata al suo carisma e la sua importanza.