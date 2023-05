Roma in posa per la nuova maglia: Dybala manda in visibilio i tifosi

Roma, presentata la nuova maglia nel corso di uno shooting in zona Aventino: presenti, tra gli altri, Pellegrini e Paulo Dybala.

Manca sempre meno al grande giorno. La finale di Budapest contro il Siviglia è sempre più vicina per una Roma che ha tutta l’intenzione di presentarsi al grande appuntamento con la consapevolezza di giocarsi le proprie chances.

Intanto, in zona Aventino, alcuni calciatori della compagine femminile e maschile hanno posato per la nuova maglia Adidas. Shooting fotografico al quale hanno preso parte Pellegrini, Cristante, Mancini e Paulo Dybala. L’attaccante argentino, le cui condizioni fisiche in vista della gara con gli andalusi sta tenendo con il fiato sospeso la torcida giallorossa, è apparso rilassato, sorridente e disteso. Tanti i commenti sui social con i quali i tifosi della Roma hanno espresso tutto il loro affetto nei confronti della “Joya”, resosi protagonista di una stagione esaltante. Vedere Dybala in posa con la nuova maglia, insomma, non è affatto passato inosservato.

Per lo shooting – come già accennato in precedenza – hanno posato anche alcune calciatrici della Roma femminile. Oltre alla capitana Bartoli, infatti, da segnalare anche la presenza di Giacinti e Linari. I giallorossi, dunque, mentre si preparano a vivere il rush finale di un’annata vissuta al cardiopalma, si “mette in posa” anche per mostrare le maglie che caratterizzeranno la prossima stagione.