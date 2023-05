Roma, si ferma Pellegrini: le ultime da Trigoria

Roma, allenamento mattutino per i giallorossi aperto alla stampa. In campo non c’è Pellegrini. Altra tegola per Mourinho in vista della finale

Allenamento mattutino per la Roma questa mattina a Trigoria. In vista della gara di sabato contro la Fiorentina in campionato ma soprattutto per il match di mercoledì prossimo, quello che vale un intera stagione, contro il Siviglia a Budapest nell’ultimo atto di Europa League.

Ed è dal campo che ovviamente arrivano le notizie. Che di certo non fanno dormire tranquilli i tifosi della Roma. Questa mattina infatti dentro il terreno di gioco, con il resto dei compagni, non c’erano né Dybala e né Spinazzola. La Joya sta cercando di recuperare da quel problema alla caviglia dopo l’entrata di Palomino che gli ha fatto saltare gli ultimi match della stagione. L’obiettivo ovviamente per Mou è quello di averlo a disposizione per la gara in Ungheria. Mentre Spinazzola proprio contro il Leverkusen in EL è uscito anzitempo per un fastidio muscolare. La cosa certa, dopo l’allenamento di oggi, è che sabato nessuno dei due probabilmente ci sarà. Era assente, questa mattina, anche Camara.

Roma, per Pellegrini problema alla caviglia

E non era in campo nemmeno Pellegrini. Il capitano, così come riportato da Sky, ha un problema alla caviglia quindi non ha preso parte alla seduta di oggi con il resto del gruppo. Anche lui quasi sicuramente darà forfait sabato, anche perché nessuno realmente lo vuole rischiare. La finale è dietro l’angolo e, l’unico obiettivo, è quello di averlo per il match contro il Siviglia. E su questo non dovrebbero esserci dubbi.

Insomma, non buone notizie per Mourinho, che ha passato una stagione guardando soprattutto a quelli che erano i problemi fuori dal campo. Una rosa risicata all’osso da questi continui stop che hanno coinvolto quasi tutti i giocatori della rosa. Solamente pochi quelli che si sono salvati e che hanno dovuto, ovviamente, stringere i denti per andare in campo a tutti i costi. Diciamo che questo non è il miglior modo per prepararsi al meglio alla partita più importante dell’anno.