Tradimento Dybala in Serie A: “C’è solo un dubbio”

Calciomercato Roma, Mourinho-Dybala e addio annunciato. Il futuro sembra segnato, ecco cosa è successo.

Si è spesso evidenziato come la crescita della Roma nel corso di questi anni sia emersa anche dalle nobilissimi presenze di Dybala e Mourinho, insperabili fino a qualche anno fa e oggi invece divenute emblema e manifestazione di un progetto targato Friedkin finalizzato al miglioramento del club e della piazza in lato senso, seppur sempre nel pieno rispetto di un modus operandi finanziario che impedisce ampi e liberi margini di manovra nelle parentesi di calciomercato.

Non è un caso, dunque, che proprio le questioni più importanti dell’attuale momento giallorosso coinvolgano proprio due personalità come quelle di José e Paulo. Da un lato, con uno sguardo a prospettive più ampie, la posizione del mister portoghese rappresenta motivo di interesse e preoccupazione in tutta la Capitale, alla luce di una situazione contrattuale e una posizione rispetto a dirigenti e società che sembrerebbero non garantirne al 100% il rispetto di una scadenza fissata nel 2024.

Calciomercato Roma, doppio addio Mourinho-Dybala: “Il sogno Inter non è tramontato”

Sul fronte Dybala, invece, la grande attenzione riguarda le condizioni fisiche di un giocatore che ha sempre manifestato delle qualità e delle capacità superiori rispetto alla media, non solo a Roma. A lui si deve certamente una buona fetta della crescita tecnica e del brand anche nel corso di quest’ultimo anno e, non casualmente, proprio sulle sue condizioni fisiche si attendono ogni giorno con ansia e attesa aggiornamenti in vista della finale di Budapest.

Le problematiche muscolari da sempre contraddistinguenti il suo status, unitamente ad una problematica alla caviglia causata dallo scellerato intervento di Palomino in Atalanta-Roma a fine aprile, hanno impedito lui di aiutare con costanza la squadra in quest’ultimo mese, lasciando non pochi dubbi in vista del nobilissimo e storico appuntamento di mercoledì prossimo.

Ritornando all’interdipendenza professionale con Mourinho e ribadendo anche la grande ingerenza che la gara col Siviglia potrebbe assumere anche ai fini dell’organizzazione del prossimo mercato, non devono sfuggire le parole spese da Fabio Santini a Tv Play di Calciomercato.it.

“Il sogno Dybala non è ancora tramontato per l’Inter: a farlo tramontare sono le sue condizioni fisiche. Non è possibile appurare se resti alla Roma anche il prossimo anno, dal momento che Mourinho andrà via“.