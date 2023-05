Ultim’ora UFFICIALE, nuova inchiesta FIGC: “Illecito sportivo”

Nuova inchiesta UFFICIALE della Figc, ecco le ultime evoluzioni dopo le tante discussioni nate negli scorsi giorni.

Settimane intense e molto particolari, non solo in casa Roma. Se la vincitrice del campionato è infatti da tempo nota e la lotta per i primi quattro posti è pressoché delineata, si sottolinei come ci siano ancora diversi responsi da attendere, sul campo e non solo. Dopo la vittoria dell’Inter in Coppa Italia, ad esempio, bisognerà attendere l’esito di Istanbul per comprendere se Inzaghi possa centrare un obiettivo clamoroso e mancante dai tempi di Mourinho.

Inutile dire, poi, quale sia l’attesa principale in casa Roma, laddove i discorsi in campionato sembrerebbero ormai delineati, in attesa degli almeno 90 minuti di Budapest che potrebbero avere peso e ingerenze storiche fra poco meno di una settimana. La vivezza di questo rush finale di stagione non deve però far dimenticare delle ancora apertissime questioni non strettamente legate al calcio giocato ma prossime a intrecciarsi con queste ultime nel prossimo futuro.

Ultim’ora UFFICIALE, la FIGC apre un’inchiesta per Perugia-Benevento

L’esempio Juventus è sicuramente uno di quelli maggiormente attuali, pur rappresentando in realtà una delle tante questioni che stanno generando grandi attenzioni nel nostro Paese. Proprio su tale fronte, va evidenziato come sia giunta in questi minuti relativa alla presa di posizione della FIGC che aumenta il ricco bagagliaio di questioni che dovranno passare al vaglio della Giustizia Sportiva.

In particolar modo, è recentissima la notizia lanciata da ANSA circa l’apertura di un’indagine da parte della FIGC dopo i non poco discussi fatti degli scorsi giorni. Il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha da pochissimo aperto un procedimento su “modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B”. L’ipotesi è quella di illecito sportivo e nei prossimi giorni saranno ascoltati i diversi giocatori protagonisti dell’azione finita dapprima nel mirino di tifosi e, successivamente, di esperti.

In occasione dell’ultima giornata del campionato cadetto, infatti, il Perugia ha realizzato il gol del vantaggio su uno svarione difensivo abbastanza singolare che ha generato attenzioni e sospetti sin da subito. Pur non avendo un peso ai fini di salvezza e playout, guadagnate rispettivamente da Cittadella e Brescia, la vicenda resta oggetto di approfondimenti in attesa di eventuali ripercussioni e decisioni.