Calciomercato Roma, Lukaku erede di Abraham: decisione bomba

Calciomercato Roma, Lukaku al posto di Abraham. L’Inter ‘collabora’, ecco cosa sta succedendo.

Non è la prima volte che il nome del belga venga accostato ai giallorossi. Questo soprattutto alla luce delle esigenze della squadra di Mourinho di trovare un elemento prolifico e qualitativo come numero 9, soprattutto in seguito alle difficoltà vissute da Tammy Abraham nel corso di quest’ultimo anno, assestatosi su numeri e statistiche ben lungi da quelle dello scorso anno, proprio come il rendimento all’interno delle singole gare.

Tammy, soprattutto in queste ultime settimane della stagione, resta però un elemento imprescindibile, circa il quale il club dovrà compiere attente e calibrate ponderazioni per un futuro che potrebbe per lui essere ancora roseo, alla luce delle qualità palesate in Premier e all’esordio in Serie A nonché dei margini di miglioramento garantiti da quel numero 1997 apposto accanto alla voce anno di nascita. Troppo prematuro, comunque, qualsivoglia discorso volto a prevedere quale possa essere la sorte dell’ex Chelsea, destinato, comunque, a finire al centro di uno scenario che potrebbe coinvolgere anche Romelu Lukaku.

Calciomercato Roma, Lukaku al posto di Abraham: “Si son cercati”

Il belga ha fin qui raggiunto buoni livelli sotto l’egida di Inzaghi, seppur risulti ancora lontano da quello strapotere fisico e psicologico che aveva contraddistinto il suo andamento durante il biennio ‘contiano’. Tornato al Chelsea, l’ex Manchester ha vissuto la scorsa stagione uno dei moment meno brillanti della sua carriera, salvo poi ritornare in una Milano dove ha comunque ritrovato gli stimoli giusti.

Su tale fronte, si sottolinei come il bomber resti un nome ancora appetibile per i giallorossi, attesi da valutazioni su plurimi scenari e, tra i vari, anche su un attacco che potrebbe vivere non poche novità. In particolar modo, secondo Enrico Camelio, la Roma e Lukaku si sarebbero cercati, con i giallorossi consapevoli di poter andare incontro alla cessione di Abraham e il belga ben conscio della volontà dell’ Inter. L’accostamento Lukaku-Roma, del resto, sorprende fino ad un certo punto. Già Daniele Trecca, nel corso di un intervento della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su Tv PLAY, aveva posto l’accento sull’eventuale occasione da parte dei giallorossi di flirtare con il possibile acquisto del bomber belga.

A Milano non intendono prolungarne la permanenza, mentre nella Capitale un suo ingaggio sarebbe certamente cosa gradita, purché alle condizioni attualmente considerate ideali in casa Roma: ai piani alti di Trigoria non intendono infatti pagare il cartellino, valso meno di due anni fa circa 100 milioni di euro e certamente calato nel corso di queste stagioni tra Premier e Serie A.