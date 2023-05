Calciomercato Roma, occasione dalla Premier: Pinto sfida i bianconeri

Calciomercato Roma, retrocessione ormai certa e addio immediato: Pinto potrebbe inserirsi nella corsa all’esterno d’attacco. Sfida anche ai bianconeri

C’è un club in Premier League che potrebbe regalare qualche innesto alla Roma, soprattutto perché la retrocessione, ad una sola giornata dalla fine del campionato è dietro l’angolo. E sembra davvero incredibile come il Leicester, fino a poco tempo fa vincitore della Premier League, sia ad un passo dal chiudere l’annata retrocedendo. Tutto vero.

Chissà cosa starà pensando Ranieri in questo momento. Ma vabbè, quello che importa alla Roma è capire se ci sono delle possibilità di mercato da poter sfruttare. E ce ne sarebbero, ovviamente: oltre Tielemans, che comunque lascerà perché in scadenza di contratto, in queste ore si parla anche di Barnes, esterno offensivo, che secondo il The Indipendent sarebbe in uscita. Il 25enne inglese ha degli estimatori in Premier League – Aston Villa, Newcastle e West Ham ad esempio – ma potrebbe anche piacere alla Roma.

Calciomercato Roma, l’affare in Premier

Un affare? Forse sì, anche se il prezzo non è di certo quello in saldo visto che si parla di circa 30milioni di euro per strapparlo al Leicester. Che comunque, dal proprio canto, sa bene di non poter tirare troppo la corda vista la retrocessione quasi certa (solo un miracolo potrebbe salvare le Foxes).

Occhio quindi al possibile colpo, e occhio anche a quello che potrebbe essere un inserimento della Juventus in questa operazione. Sì, anche i torinesi sono alla ricerca di un esterno offensivo per la prossima stagione e potrebbero di conseguenza pensare all’inglese. Insomma, come detto, la retrocessione porterà alla rivoluzione. E di affare da quelle parti ne potrebbero uscire fuori parecchi.