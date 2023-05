Conte-Roma prende definitivamente quota: indizio ufficiale

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco. Accostato a diversi club in giro per l’Europa, l’ex allenatore del Tottenham calamita l’attenzione mediatica. Indizio a sorpresa.

Dopo l’addio al Tottenham, Antonio Conte è stato accostato a molti club italiani. Dalla Juventus al Milan, il tecnico salentino nelle scorse settimane sarebbe entrato anche in ottica Roma. Spifferi, al momento. Niente di concreto.

Il tecnico salentino del resto intende valutare con attenzione le prossime mosse. L’esperienza agli Spurs, chiusasi anzitempo, non ha fornito quelle risposte che si aspettava potessero arrivare. Per larghi parte della stagione, infatti, Kane e compagni non hanno dimostrato quella compattezza e quella capacità di aggredire l’avversario che invece è una delle armi più importanti che ha da sempre contraddistinto le compagini di Conte. Difficile ora ipotizzare quale possa essere il futuro dell’ex allenatore del Tottenham, che comunque si sta guardando attorno alla ricerca di soluzioni interessanti. Si è parlato e scritto molto circa un suo possibile ritorno in Italia: al momento, però, non sembrano esserci le condizioni giuste per assistere ad un Conte-back, a meno che diversi tasselli non facciano saltare il banco.

Calciomercato Roma, Conte in giallorosso: l’indizio dei bookmakers

Non è un caso che il profilo di Conte sia ritornato in tempi e in modi diversi a stuzzicare anche la Roma. Del resto proprio i giallorossi manifestarono il proprio interesse per Conte già qualche anno fa, prima di virare su altri obiettivi. I Friedkin, forti di un contratto con Mourinho per un’altra stagione, non hanno mosso passi concreti sotto questo punto di vista. Del resto lo “Special One” è legato ai giallorossi da un rapporto con l’ambiente sempre più stretto e solo offerte clamorose fatte recapitare da qualche top club potrebbero contribuire a cambiare le carte in tavola.

In quel caso, però, i Friedkin non si farebbero cogliere impreparati. Sia pur in sordina, il binomio Conte-Roma continua a stuzzicare i bookmakers. A confermarlo sono i betting analyst di Goldbet, che bancano il possibile approdo di Conte sulla panchina della Roma quattro volte la posta. Una cifra sicuramente più bassa rispetto a quella con la quale era pagata qualche giorno fa. La permanenza di Mourinho, comunque, resta quella più credibile (1.90). Inseguono Thiago Motta e Nagelsmann (6.00), mentre schizzano a 10 le quote di Luis Enrique e Juric.