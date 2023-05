Da Mourinho a Zidane: no a 150 milioni, hanno scelto lui

Dalla Francia trapelano importanti novità in merito al futuro dei due allenatori. Offerta di un biennale a circa 150 milioni di euro totali rispedita al mittente: i dettagli

Il tam tam degli allenatori non è ancora iniziato ma ha cominciato già a prendersi le luci dei riflettori. Anche in Serie A, ad esempio, l’effetto domino legato alle tante panchine ancora traballanti potrebbe causare un effetto domino improvviso.

In casa Roma, ovviamente, l’attenzione è rivolta alla finale di Budapest con il Siviglia. I giorni che si frappongono al match con gli andalusi serviranno per preparare al meglio l’appuntamento più importante della stagione. Anche per questo José Mourinho ha preferito spostare l’asse dell’attenzione mediatica verso altri obiettivi e non parlare, ad esempio, del suo futuro. Legato alla Roma da un contratto in scadenza il prossimo anno, lo “Special One” ha sempre messo i giallorossi in cima alla lista delle sue priorità. Tuttavia l’incontro con i Friedkin che potrebbe avvenire a bocce ferme rappresenterà un turning point per cominciare a studiare le mosse future. Le sirene dalla Francia, però, non smettono di suonare con una certa insistenza.

Zidane il primo nome nella lista del Psg: no ai 150 milioni dell’Al-Nassr

Dopo essere stato accostato (soprattutto in modo indiretto) al Chelsea e al Real Madrid, da diverse settimane il profilo di Mourinho è rientrato in orbita Psg. Del resto i parigini non hanno ancora sciolto definitivamente le riserve sul nome dell’allenatore al quale affidare l’eredità di Galtier, ormai sempre più vicino all’esonero.

Da Xabi Alonso a Luis Enrique, passando per Gallardo ed Abel Ferreira sino ad arrivare a Zidane, sono diversi i nomi sondati dai parigini nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da Get French Football News, però, il profilo più gettonato dai parigini sarebbe proprio quello di Zizou. L’ex allenatore del Real Madrid, del resto, non è sparito completamente neanche dai radar della Juventus, vista la situazione in bilico legata a Max Allegri. Nelle ultime ore, però, Zidane avrebbe ricevuto un’offerta monstre da un altro club.

Come riferito da footmercato.net, infatti, per convincere il francese l’al-nassa avrebbe messo sul piatto un contratto biennale a circa 150 milioni di euro netti totali. Dopo l’esonero di Rudi Garcia, infatti, il club saudita vuole “regalare” a Cristiano Ronaldo un profilo da urlo con il quale preparare al meglio la prossima stagione. La risposta di Zidane, però, non si è fatta attendere: “Zizou” ha infatti immediatamente rispedito al mittente la ricca proposta dell’Al-Nassr, desideroso di mettersi in gioco in contesti più stimolanti. Staremo a vedere cosa succederà.