Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: rivoluzione totale Mourinho

Fiorentina-Roma, probabili formazioni e doppio turnover per l’allenamento ‘serio’ tra Mourinho e Italiano.

La penultima giornata di questo campionato propone uno degli incroci classici della nostra Serie A, tra giallorossi e viola che affronteranno negli odierni novanta minuti una gara da ambedue vissuta con serietà e professionalità ma con un’attenzione soprattutto alla gestione delle energie mentali e fisiche.

Il bel cammino della Fiorentina ha vissuto una serie di alti e bassi che la collocano attualmente a cinquanta punti, con la possibilità però di centrare un importantissimo obiettivo con mister Italiano, arrivato in finale di Conference League al termine di un percorso affrontato con dignità e grande rispetto, come fatto dalla Roma anche la scorsa stagione.

Se a ciò si aggiunge anche la bella cavalcata in Coppa Italia, fermatasi contro un Inter cinica nel saper sfruttare le sbavature difensive di una squadra che ha però dimostrato tutta la propria pericolosità nella sfida dello scorso mercoledì, si comprende bene come i toscani siano tutt’altro che da sottovalutare.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni: ampio e doppio turnover in vista dell’Europa

Certo, da entrambe le parti c’è un’attenzione rivolta essenzialmente agli impegni europei che attendono entrambe. La Roma, come noto, partirà a inizio settimana prossima per Budapest, dove troverà un Siviglia che si contenderà con i giallorossi la vittoria di un Europa League onorata sin dal primo momento da Pellegrini e colleghi.

Lo stesso Mourinho, dopo Roma-Salernitana, aveva definito la sfida contro Italiano un allenamento serio, valevole all’utilizzo dei più giovani e allo studio delle risposte fisiche e psicologiche di chi non si trovi in condizioni ancora ottimali. La partenza verso Firenze ha permesso di registrare la prima convocazione ufficiale per il giovane Pagano, che non sarà però accompagnato dalla colonna portante della squadra, buona parte della quale è rimasta nella Capitale. Non partiti, infatti, Dybala, Pellegrini, Matic, Spinazzola e Rui Patricio.

Queste, dunque, le possibili scelte dei due allenatori secondo il Corriere dello Sport.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Duncan, Mandragora; Kouame, Barak, Saponara; Jovic. All. Italiano