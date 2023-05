Indagine e illecito sportivo, UFFICIALE: risposta immediata

Illecito sportivo e nuovo comunicato ufficiale: continuano le discussioni e aumenta l’attesa per una decisione che potrebbe avere non poche ripercussioni.

Come sovente evidenziato, abbiamo assistito nel corso di questa stagione ad una massiccia serie di eventi pressoché singolari e in grado di generare non poche attenzioni e discussioni. L’esempio della Juventus è certamente tra i maggiormente emblematici, oltre a rappresentare una questione che, per buona parte del campionato, ha generato attese legate alle possibili ripercussioni che la sentenza sul club piemontese avrebbe potuto generare.

Ad oggi, soprattutto a causa della sconfitta sul campo di Empoli, la squadra di Allegri è consapevole di non poter disputare la prossima Champions League, pur restando in corsa per un approdo alle prossimi competizioni continentali, circa le quali potrebbe però arrivare un’ingerenza Uefa di non poco conto, come raccontatovi nel corso di queste ore. In attesa di comprendere eventuali ricorsi a TAR e TAS, intanto, restano plurime le questioni in grado di mantenere viva e vigile l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, soprattutto in seguito ai discussi eventi degli ultimi giorni.

Indagine dopo il gol del Perugia contro il Benevento, comunicato UFFICIALE del club

In una Serie B divenuta oggetto di attenzione per questioni non solo sportive come quelle di Reggina e Parma, abbiamo assistito in questi giorni alle polemiche successive al gol valso il vantaggio decisivo al Perugia, in occasione della sfida interna con il Benevento, conclusasi sul risultato di 3 a 2 per i padroni di casa.

Una vittoria avrebbe mantenuto viva per questi ultimi la speranza di salvezza, in caso di scacco del Brescia a Palermo. I siciliani hanno alla fine pareggiato 2-2 e spento le ultime e flebili speranze perugine, che non hanno comunque cancellato e spento le polemiche nate sul 3-2 finale per il gol di Kouan.

Dopo l’apertura delle indagini da parte di Giuseppe Chiné, è arrivato in queste ore il comunicato del club umbro. “AC Perugia Calcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine sulla gara Perugia-Benevento. Certi della nostra totale estraneità ai fatti ci rendiamo sin da ora disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale anche se fino ad oggi nulla è stato A NOI comunicato dagli organi competenti“.