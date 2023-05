Roma, countdown iniziato: UFFICIALI gli appuntamenti di Budapest

Roma, il conto alla rovescia per Budapest è iniziato. Ufficiali gli appuntamenti giallorossi in vista della finale di mercoledì prossimo

Manca sempre meno alla finale di Europa League contro il Siviglia in programma mercoledì prossimo a Budapest. E la UEFA ha dato le indicazioni su quelle che saranno le attività della Roma in quei giorni. Saranno giorni intensi, con i giallorossi che probabilmente partiranno alla volta dell’Ungheria già lunedì – anzi, sicuramente sarà così – per poi vivere il giorno di vigilia della gara tra campo e conferenza stampa.

Andiamo quindi a scoprire quelli che sono gli appuntamenti dei giallorossi per le ore antecedenti alla gara. Si comincia con il 30 maggio, martedì mattina, con l’allenamento in programma alle 11 che sarà completamente aperto alla stampa. Sarà l’ultima sgambata prima di scendere in campo contro gli spagnoli che invece si alleneranno nella serata di martedì.

Roma, ecco date e orari: ufficiale

Non ci sarà solamente Mourinho in conferenza stampa ovviamente. Ma oltre al tecnico portoghese a parlare ci saranno 2 giocatori, così come comunicato proprio in queste ore in maniera ufficiale da parte della UEFA. Non si conoscono ovviamente i nomi ancora, ma si scopriranno solamente il giorno prima dell’attesa conferenza. La più importante senza dubbio della stagione giallorossa.

Insomma, il conto alla rovescia è cominciato e la gara di domani contro la Fiorentina è più un peso per Mourinho. Sì, il pensiero non può che essere alla partita di mercoledì che lo Special One sicuramente si sta immaginando. La testa è solo lì, all’Ungheria, sperando di poter vedere in campo Dybala – anche se non dal primo minuto, ormai le speranze sono veramente poche – e chissà, magati anche Wijnaldum, che potrebbe essere agli ultimi impegni ufficiali con la Roma. Manca davvero poco, e la tensione comincia a salire.