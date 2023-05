Roma, in arrivo il sì tanto atteso dai tifosi: decisione presa

La Roma si prepara alla finale di Europa League. Oggi in arrivo un’ottima notizia per i tifosi, riguardante il match in questione.

Cresce l’attesa in città in vista della finale di Europa League, in programma il 31 maggio a Budapest. Un match di fondamentale importanza per la Roma, intenzionata a conquistare il trofeo non soltanto per arricchire la propria bacheca ma anche per ottenere l’automatica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il club, da ieri, ha ufficialmente iniziato a prepararsi alla gara contro il Siviglia reduce dalla vittoria ottenuta ai danni della Juventus. José Mourinho, in occasione del “Media Day”, ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati. Paulo Dybala, ad esempio, resta un punto interrogativo e non è ancora chiaro se riuscirà a recuperare in tempo per essere inserito nella lista dei convocati, Le sue condizioni sono costantemente monitorate e, ad oggi, l’unica certezza è rappresentata dal fatto che domani, nel match previsto sul campo della Fiorentina, l’argentino non ci sarà.

Ai box pure Rick Karsdorp e Leonardo Spinazzola. L’olandese nelle scorse settimane si è operato per risolvere la lesione del menisco interno mentre l’ex Juventus non ha ancora recuperato dal problema muscolare rimediato nel corso della semifinale di ritorno con il Bayer Leverkusen. Entrambi vogliono esserci a Budapest ma, come nel caso di Dybala, saranno decisivi gli esiti degli esami a cui si sottoporranno più avanti.

Roma, maxi schermi all’Olimpico

La Roma, come detto, conta di mandare in campo la migliore formazione possibile. Nel frattempo molti tifosi hanno già iniziato a prepararsi al viaggio nella capitale ungherese: le linee guida da seguire per acquistare i preziosi tagliandi sono state rese note mentre oggi sono attese novità in merito alla possibilità di vedere la gara allo stadio Olimpico.

All’interno dell’impianto, infatti, verranno installati 6 maxi-schermi di cui 2 sulla tribuna Tevere, 2 sulla Montemario e 2 sotto le curve Sud e Nord. L’ufficialità, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, è attesa nella giornata odierna. Mancano da sistemare gli ultimi dettagli organizzativi ma ormai la decisione, da parte degli organi preposti, è stata presa. Un’ottima notizia per i tanti tifosi impossibilitati a seguire la squadra a Budapest. Per la Roma pure: il 33esimo sold-out consecutivo sta per diventare realtà.

In questi minuti, infine, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prefettura ha firmato l’ordinanza, dando il via libera quindi all’installazione dei maxi schermi.