Mourinho pensa solo alla finale: “Dybala non può giocare”

Mourinho sta parlando in conferenza stampa proprio in questo momento da Trigoria. Segui con noi le parole del tecnico portoghese in vista della finale di Europa League

Sta parlando in conferenza stampa José Mourinho, a margine dell’UEFA Media Day che si sta svolgendo questa mattina a Trigoria in vista della finale di mercoledì prossimo, 31 maggio, a Budapest contro il Siviglia.

Questa mattina la squadra si è allenata e subito dopo c’è questo incontro con i giornalisti presenti a Roma. In campo, nelle ore precedenti a questo appuntamento con la stampa, non c’era Pellegrini, alle prese con un problema alla caviglia. E non hanno preso parte alla seduta nemmeno Dybala, Spinazzola e Camara. Insomma, molti gli assenti. Ecco, comunque, le parole live dell’allenatore portoghese.

Le parole di Mourinho

Il tecnico, di fronte ai giornalisti, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Paulo Dybala al momento ai box per colpa di un infortunio. “La speranza è che mercoledì possa venire in panchina, per lui sarebbe l’ultima partita della stagione. Se potesse dare15-20 minuti, allora sarei già contento. Si sta cercando di fare il possibile ma sabato non ci sarà. Non può giocare”.

Il tecnico è poi andato avanti, fornendo ulteriori aggiornamento sulle condizioni dell’argentino. “Ho pensato che con la Salernitana potesse giocare un tempo, così come credevo che a Bologna potesse giocare qualche minuto. Immaginavamo che il riposo di Leverkusen lo avrebbe aiutato. Ma in realtà non è così”.