Roma, UFFICIALE: i prezzi dei biglietti per seguire la finale all’Olimpico

Manca sempre meno al fischio d’inizio della finale di Budapest. Intanto con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, i giallorossi hanno fornito ulteriori indicazioni.

Il popolo giallorosso è da giorni in fibrillazione. Grazie al pareggio strappato sul campo del Bayer Leverkusen, infatti, gli uomini di José Mourinho sono riusciti a centrare il pass per la finale di Europa League contro il Siviglia, in programma il 31 maggio.

Seconda finale europea a distanza di un anno per gli uomini di Mourinho, dunque, che vogliono regalarsi e regalare ai propri sostenitori un’altra notte da sogno. Prima di sfidare Suso e compagni, però, i giallorossi saranno di scena al Franchi per disputare la gara valida per il trentasettesimo turno di Serie A. Inevitabile, però, che l’attenzione sia già proiettata alla finalissima di Europa League, spartiacque di una stagione che i capitolini hanno vissuto sempre a testa alta, da autentici protagonisti. Oltre ai tifosi che seguiranno la squadra a Budapest, ci sarà l’opportunità di osservare la partita anche all’Olimpico.

L’Olimpico “apre le porte” ai tifosi: ecco i prezzi dei biglietti per seguire Siviglia-Roma

All’Olimpico saranno montati dei maxi-schermi che permetteranno ai tifosi di non perdersi neanche un secondo della finalissima. Intanto, la Roma ha fornito maggiori ragguagli sulle modalità di ingresso allo stadio, i prezzi dei biglietti e sul modo con il quale gestire il deflusso nel post partita, anche alla luce degli altri impegni che vedranno protagonisti i giallorossi. Ecco il comunicato ufficiale:

“Sarà l’amore per i colori giallorossi a collegare Roma e Budapest. Tutti insieme, di nuovo, avremo la possibilità di spingere la squadra verso il traguardo dell’Europa League.