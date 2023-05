Accordo trovato nella notte: lunedì sarà ufficiale

Accordo trovato nella notte, la Sampdoria cambia proprietà e si salva dal fallimento. Lunedì l’ufficialità dell’operazione che fa tirare un sospiro di sollievo

Sono stati dei giorni davvero intensi, pesanti, per i tifosi della Sampdoria. Anzi, più che giorni mesi, visto quello che è successo attorno alla squadra di Stankovic, retrocessa, che però rischiava il fallimento. Però stanotte, almeno secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le cose si sono aggiustate. E i tifoso doriani possono pensare solamente al campo e non a quello che poteva succedere e fortunatamente per loro non è successo.

Il cambio di proprietà è realtà: il club è infatti passati ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che attraverso il fondo Gestio Capital hanno rilevato il club ligure. Nella notte è arrivata la fumata bianca, con tutti convinti della bontà dell’operazione: anche le banche e i molteplici creditori del club doriano che passa così di mano. L’attuale patron del Leeds ha superato l’offerta di Barnaba che più volte rimodulata nel corso delle trattative. E adesso manca solamente il passaggio ufficiale, che dovrebbe arrivare lunedì.

Accordo trovato nella notte, la Samp è salva

Si può tranquillamente affermare, insomma, che la Sampdoria è salva e il passaggio definitivo verrà formalizzato all’inizio della prossima settimana, nell’assemblea del consiglio d’amministrazione che sarà convocata in seconda battuta dopo quella andata deserta ieri. Un enorme sospiro di sollievo per i liguri, che ieri hanno anche salutato Quagliarella che dirà addio al calcio.

Una notte di passione, una notte che però alla fine ha portato i suoi frutti. La Samp quindi, che entro la fine di maggio pagherà anche gli stipendi del primo trimestre del 2023 aiutandosi pure con il paracadute della retrocessione che è stato anticipato, può iniziare a programmare la prossima annata nella serie cadetta, puntando decisamente al ritorno in Serie A in pochissimo tempo, così come successo al Genoa, ad esempio, riuscito nell’impresa.