Calciomercato Roma, 15 milioni e scambio in Serie A: Pinto sbloccato

Calciomercato Roma, soldi più cash per riportarlo in giallorosso. Ecco la nuova pedina di scambio per arrivare al tanto atteso ‘sì’.

Come sovente evidenziato, le attuali settimane propongono una massiccia serie di impegni e attenzioni in casa giallorossa che impediscono di pensare con troppa veemenza il prossimo e imminente futuro. Se a ciò si aggiunge la consapevolezza che buona parte di quest’ultimo dipenderà anche da quanto sarà raccolto dagli uomini di Mourinho sul terreno di gioco, si comprende bene come il presente risulti troppo importante per deviare l’attenzione verso ciò che spetterà al club dagli inizi di giugno.

Ciò non toglie, ad ogni modo, il fatto che ai piani alti di Trigoria si stia lavorando in modo serio e attento per provare a migliorare la rosa, iniziando già ad osservare le possibili occasioni che il prossimo trimestre estivo potrebbe proporre. Come emerso nel corso di questi mesi, non pochi scenari potrebbero riguardare una Roma da tempo attenta a situazioni contrattuali interessanti e attualmente in grado di rappresentare un fattore da sfruttare per portare all’ombra del Colosseo profili nobili ma a condizioni coerenti con i paletti imposti ai Friedkin.

Calciomercato Roma, nuova pedina per il sì di Frattesi. 15 milioni e scambio

Seguendo una tendenza che sta contraddistinguendo il modus operandi di tante altre società, sono tutt’altro che esclusi, dunque, approdi gratuiti o a condizioni convenienti. I nomi di Dybala e Matic sono certamente indicativi da questo punto di vista e potrebbero essere inseriti in un corpo di elementi destinato a crescere nelle prossime settimane.

Discorso diverso riguarderà invece quei profili potenzialmente prelevabili a condizioni vantaggiose, previa capacità di sapersi muoverse con intelligenza e anticipo. In tale direzione, dunque, si leggano gli ultimi aggiornamenti provenienti da Calciomercatonews.com, a detta del quale lo scenario Frattesi-Roma potrebbe prendere nuovamente quota prossimamente.

Senza dimenticare delle difficoltà incontrate nel trattare con un club e un Carnevali ben consapevoli della clausola di rivendita del 30% in favore della Roma, ai piani alti di Trigoria si cercherà comunque un affondo in vista del prossimo anno. Finito nel mirino anche di Inter e altre big di Serie A, il sì del Sassuolo per riportare Frattesi alla Roma potrebbe giungere grazie ad un interessante scenario di scambio più cash.

Il blitz, secondo la suddetta fonte, potrebbe infatti interessare Tahirovic, al cui cartellino la Roma potrebbe aggiungere 15 milioni di euro per chiosare una telenovela il cui lieto fine accontenterebbe tutte le parti in causa. Frattesi incluso, ovviamente.