Calciomercato Roma, accordo e firma imminenti: Pinto gli dice addio

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ammaina la bandiera in vista della sessione estiva. Accordo e firma ad un passo, sorpasso a parametro zero ai danni del dirigente portoghese.

Due gare separano la Roma di José Mourinho dal termine della stagione. Oggi la squadra giallorossa è scesa in campo in casa della Fiorentina, per la penultima giornata di Serie A. L’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario è però la finalissima di Europa League, in programma mercoledì sera a Budapest contro il Siviglia. Su un binario parallelo si muovono da tempo le manovre estive di Tiago Pinto, che può salutare definitivamente un obiettivo a parametro zero in Premier League.

In parallelo le attenzioni degli addetti ai lavori si concentrano sulle manovre estive di Tiago Pinto, ancora una volta molto vigile su tanti profili a parametro zero, con i capitolini che potrebbero capitalizzare eventuali occasioni low cost in grado di rinforzare il parco offensivo.

Calciomercato Roma, sorpasso a zero in Premier: il centrocampista firma con il Crystal Palace

Il dirigente giallorosso ha messo le mani da tempo sul colpo Aouar a centrocampo. L’algerino lascerà in scadenza di contratto il Lione ed ha già sostenuto una parte di visite mediche con la Roma. Un altro profilo in scadenza sul taccuino di Pinto risponde al nome di Tielemans, al passo d’addio col Leicester in Premier. E c’è un altro centrocampista in Inghilterra accostato alla lista dei desideri dell’ex Benfica.

Parliamo di Jefferson Lerma, calciatore colombiano classe ’94. Il centrocampista è in scadenza con il Bournemouth, club che inverno ha prelevato dalla Roma in prestito Matias Vina. Il colombiano è stato accostato alle manovre di Tiago Pinto, ma la concorrenza inglese sembra tagliare fuori il manager giallorosso. Secondo quanto svela il giornalista spagnolo Matte Moretto (Relevo) su Twitter il colombiano è ad un passo dalla firma con il Crystal Palace, l’accordo taglia fuori la Roma in estate.