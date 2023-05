Non solo Tielemans, la Roma può prenderlo gratis dalla Premier | ESCLUSIVO

La dirigenza della Roma continua a monitorare i calciatori in scadenza di contratto e nei giorni scorsi ha ricevuto una chiamata dall’Inghilterra

Costretta ad affrontare il momento clou della stagione con l’infermeria piena, la Roma è attesa da un vero e proprio tour de force che inciderà molto sulle possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Dai traguardi raggiunti dalla squadra di José Mourinho dipenderanno anche gli investimenti per il futuro, ma per non farsi cogliere impreparati, Tiago Pinto e il suo staff stanno monitorando con attenzione il mercato dei giocatori in scadenza di contratto.

Nelle scorse settimane, Houssem Aouar ha svolto delle visite mediche nella Capitale, mentre di recente si è parlato di un ritorno di fiamma per Youri Tielemans. In scadenza a giugno con il Leicester, il nazionale belga non è l’unico centrocampista che è stato proposto a Trigoria in questi giorni. Secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, infatti, sulle scrivanie di Trigoria è arrivato anche il profilo di un altro calciatore che milita in Premier League.

Calciomercato Roma, un altro parametro zero per Pinto

Stiamo parlando di Jefferson Lerma. Titolare inamovibile nella mediana del Bournemouth, il 28enne colombiano non ha ancora accettato il rinnovo con il club britannico.

Autore di una doppietta nella roboante vittoria contro il Leeds, a cui ha preso parte anche Matias Vina, l’ex Levante ha realizzato cinque gol in campionato. A suon di buone prestazioni, Lerma ha calamitato su di se anche le attenzioni di diversi club inglesi e proprio questo rappresenta un potenziale ostacolo ad un’eventuale trattativa, visto il maggiore potere contrattuale delle società di Premier. Il profilo del calciatore piace sia per caratteristiche tecnico-tattiche, sia per motivazioni economiche, ma allo stato attuale dell’arte non è stata ancora avviata una negoziazione ufficiale.