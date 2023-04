Aouar alla Roma, visite mediche superate: tutti i dettagli sugli esami

Calciomercato, il colpo Aouar accende la sessione estiva in casa Roma. Il centrocampista in scadenza con il Lione ha già superato le visite mediche: ecco i dettagli

Tiago Pinto brucia l’ampia concorrenza ed è vicinissimo a chiudere il colpo Aouar. Il centrocampista algerino è in scadenza di contratto con il Lione e sulle sue tracce sono stati segnalati tanti club in giro per l’Europa. Il classe ’98 nel lunedì di Pasquetta era a Roma per svolgere le visite accompagnato da un medico giallorosso, ecco i dettagli sugli esami svolti dal centrocampista.

Tiago Pinto ha messo le mani sul colpaccio Aouar. Il centrocampista algerino, duttile e tecnico, è ad un passo dal diventare il prossimo rinforzo della Roma nel settore nevralgico di gioco. Il general manager portoghese mette a segno un altro colpo a parametro zero, bruciando l’ampia concorrenza sulle sue tracce. In Serie A c’erano Napoli e Milan, oltre alle piste Betis e Barcellona in Spagna ed Eintracht Francoforte in Bundesliga. Pinto ha bruciato l’ampia concorrenza, e le visite mediche svolte nella Capitale sembrano anticipare la firma per un nuovo colpo a parametro zero.

Calciomercato Roma, colpo Aouar ad un passo: gli esami svolti durante le visite

Il duttile centrocampista è sempre più vicino a diventare il primo rinforzo per il centrocampo giallorosso del prossimo anno. Il 30 giugno compirà 25 anni, data che coincide con la scadenza del contratto con il Lione. Il calciatore dopo aver già superato le visite mediche, dovrà solo firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

Secondo quanto evidenziato da ‘Il Romanista’ il centrocampista algerino ha superato in pieno le visite mediche in casa Roma. Test fisici che lo hanno visto eseguire analisi del sangue, elettrocardiogramma e visita pneumologica. Inoltre il centrocampista è stato sottoposto ad esami specifici per le caviglie ed alle ginocchia. Il calciatore aveva avuto problemi nello scorso agosto ma i test non hanno evidenziato alcuna criticità. Ora è solo attesa per la firma sul contratto che lo legherà alla Roma, il colpo Aouar è sempre più vicino.