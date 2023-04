Calciomercato Roma, gioiello blindato: Spalletti e le milanesi Ko

Calciomercato Roma, la corsa al gioiello della Serie A può conoscere importanti risvolti prima dei mesi estivi. Ecco la mossa per blindare il talento, il Napoli e le milanesi al tappeto.

Questo pomeriggio la Roma tornerà in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Erano anni che non si vedevano così tante squadre italiane, sei per la precisione, in fondo alle competizioni europee. L’Inter ha superato per 2-0 il Benfica in trasferta, mentre il Milan ha vinto ieri di misura la sfida tutta italiana al Napoli di Spalletti. Le tre squadre sono intenzionate a fiondarsi su un giovane talento italiano accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto in casa Roma.

Sono sei le squadre italiane qualificate ai quarti di finale nelle competizioni europee. Unica assente la Lazio di Maurizio Sarri, eliminata dalla Conference League per mano degli olandesi dell’AZ. Proprio in Olanda riprenderà il cammino della Roma in Europa League, questo pomeriggio a Rotterdam in casa del Feyenoord. Alle ore 18:45 ci sarà il fischio d’inizio della sfida del ‘De Kuip’, primo atto del remake europeo della finale di Conference League dello scorso maggio. Su un binario parallelo si accendono gli scenari del calciomercato estivo. La squadra giallorossa è stata segnalata su un giovane calciatore finito nei radar anche del Napoli e delle due milanesi.

Calciomercato Roma, c’è la fila per Baldanzi: l’Empoli vuole blindarlo

Fari puntati su Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 in forza all’Empoli. Il calciatore si è messo in vetrina quest’anno con la maglia azzurra dei toscani, che avrebbero intenzione di blindarlo almeno per un’altra stagione. Ecco la nuova strategia della società guidata da Fabrizio Corsi.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Nazione’, la società toscana vorrebbe assicurarsi il giovane trequartista anche per il prossimo anno. Il quotidiano sottolinea come l’Empoli non abbia alcuna fretta di cedere il calciatore in vetrina, che ha acceso gli interessi di mezza Serie A. La strategia dei toscani sarebbe quella di prolungare la sua permanenza al ‘Castellani’ per un altro anno, sperando che il prezzo del suo cartellino possa aumentare ancora di più. Tutto potrebbe cambiare qualora sulla scrivania della società toscana dovesse arrivare la giusta offerta dall’estero.