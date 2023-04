Decisione choc del Feyenoord: Roma cancellata

Biglietti cancellati per la Roma in Olanda e decisione sorprendente il giorno della sfida al Feyenoord. Ecco cosa è successo alla squadra giallorossa a Rotterdam.

Oggi pomeriggio la Roma scenderà in campo al ‘De Kuip’ di Rotterdam, per l’andata dei quarti di finale di Europa League. L’urna di Nyon ha abbinato alla squadra di José Mourinho il Feyenoord di Arne Slot. Gli olandesi cercano vendetta dopo la finale della Conference League vinta dai giallorossi a Tirana a maggio, alle ore 18:45 ci sarà il fischio d’inizio al ‘De Kuip’. Nel giorno della sfida dall’Olanda arriva una nuova e clamorosa restrizione imposta alla squadra giallorossa.

Tra poche ore la Roma scenderà in campo nello stadio ‘De Kuip’ di Rotterdam. Alle 18:45 ci sarà il fischio d’inizio della sfida al Feyenoord di Arne Slot. La gara sarà valida per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League, vero e proprio remake europeo della finale della Conference League vinta dai giallorossi a Tirana. Le due squadre sono molto cambiate dalla sfida di fine maggio, mentre per motivi di ordine pubblico nelle due gare non ci saranno tifosi ospiti al seguito nell’impianto sportivo. Da Rotterdam arriva la notizia clamorosa di una nuova restrizione imposta alla squadra allenata da José Mourinho.

Feyenoord-Roma, nuovo divieto per i giallorossi: niente biglietti omaggio al ‘De Kuip’

Le autorità olandesi hanno seguito il modello di quelle italiane e vietato da giorni la vendita dei biglietti ai tifosi romanisti per la sfida odierna. I supporters del Feyenoord dal canto loro non avranno la possibilità di assistere alla gara di ritorno allo stadio Olimpico in programma tra sette giorni, ma spunta la nuova restrizione imposta ai giallorossi per la gara di questa sera.

Il Feyenoord ha deciso di cancellare i biglietti omaggio destinati alla Roma per la sfida del ‘De Kuip’ di oggi pomeriggio. A riferire la decisione della società olandese è stato il ‘Corriere dello Sport’, che sottolinea come a Rotterdam abbiano deciso di vietare l’ingresso a tutti i giallorossi, compreso chi avrebbe omaggiato del biglietto da parte della società. Una nuova restrizione che vedrà la Roma di Mourinho ancora più sola contro tutti questo pomeriggio.