Feyenoord-Roma, le probabili formazioni: doppio rebus e ritorno

L’allenatore della Roma sta pensando ai giocatori che scenderanno in campo contro il Feyenoord questa sera alle 18.45

Stasera c’è una delle partite più importanti per la stagione della Roma, alle 18.45 va in scena l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. I giallorossi ritrovano così gli avversari della finale di Tirana dopo meno di un anno, sempre in un momento delicato dell’Europa League. Gli olandesi stanno andando forte in campionato e Mourinho lo ha notato, sottolineandolo in conferenza stampa.

Come da obblighi della Uefa, lo Special One ha incontrato i giornalisti ieri per parlare della gara. Questa, come afferma lui stesso, non è una sorta di remake della gara del 25 maggio scorso, quando la Roma ha alzato al cielo la coppa della Conference League. Questo significato viene dato alla partita solo dalle altre persone e dalla coppa presente a Trigoria, che ricorda a José di quel match. Solo quarti di finale contro il Feyenoord per Mourinho, che sa di dover affrontare una squadra molto forte.

Per farlo, il tecnico di Setubal si sta preparando al meglio e sa pensando alla formazione che scenderà in campo al De Kuip, in uno stadio totalmente blindato. Per evitare il lancio di oggetti in campo, infatti, il club ha fatto erigere delle reti davanti tutte le tribune per proteggere i giocatori. Questo è stato fatto per gli olandesi, visto che ai romanisti è stato vietato di partire per Rotterdam.

Feyenoord-Roma, la scelta di Mourinho su Pellegrini

Per la formazione, Mourinho dovrà rinunciare al suo uomo migliore: ovvero il pubblico, che invece si farà sentire molto potente qui allo Stadio Olimpico. Giocare in un impianto senza il proprio pubblico può essere un fattore negativo per la Roma, da sempre abituata a giocare con un nutrito gruppo al seguito.

Come riportano il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, la probabile formazione di Mourinho sarà di sicuro con la difesa a tre.

Il classico terzetto formato da Mancini, Ibanez e Smalling – vicino al rinnovo – difenderà Rui Patricio. Il primo nodo c’è a centrocampo. Mentre il primo quotidiano propone nella probabile formazione una linea a quattro, la rosea lo vede più a cinque. Per la prima ipotesi, a formare la mediana potrebbero essere Zalewski, Cristante, Matic e Spinazzola; mentre nella seconda Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini e Spinazzola. Proprio la presenza del numero 7 è un rebus perché in caso di attacco a tre, secondo il Corriere dello Sport, ci saranno Dybala, Wijnaldum e Abraham. Per la rosea, invece, sarà un attacco a due con l’argentino e il numero 9.

Altri dubbi sono dati dalle condizioni di Llorente e Spinazzola. Il primo, che sta giocando molto bene, potrebbe insidiare la presenza di Ibanez nel terzetto di dietro secondo il Corriere della Sera. Il secondo invece, sempre per quanto riporta il Corriere dello Sport, non è al top e per questo è stato preallertato Zeki Celik.