Feyenoord, l’avviso dei tifosi sconvolge: allerta massima

Feyenoord-Roma, i tifosi olandesi accendono la sfida d’andata dei quarti di Europa League. Ecco il messaggio ufficiale che scuote il web in vista della gara di giovedì

I tifosi del Feyenoord accendono sul web la sfida d’andata per i quarti di finale di Europa League contro la Roma. Giovedì pomeriggio, allo stadio ‘de Kuip’ di Rotterdam andrà in scena la gara d’andata tra olandesi e giallorossi. Nelle due gare non ci saranno tifosi in trasferta, l’ordine pubblico è in stato d’allerta per i rapporti tesi tra le due tifoserie. A pochi giorni dalla sfida d’andata i supporters olandesi lanciano un messaggio che sconvolge il web in vista della gara contro la Roma.

Giovedì pomeriggio andrà in scena la sfida tra Feyenoord e Roma, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Le due squadre saranno protagoniste del remake della finale di Conference League dello scorso anno, che vide trionfare i giallorossi guidati da José Mourinho. Le autorità hanno deciso di vietare l’ingresso ai tifosi ospiti sia nella gara d’andata che per la sfida di ritorno allo stadio Olimpico. A due giorni dal match europeo spunta l’avviso dei tifosi olandesi che scuote il web e fa scattare una nuova allerta in vista della sfida del ‘de Kuip’.

Feyenoord-Roma, i tifosi olandesi accendono la sfida sul web: “Creiamo il caos”

I tifosi del Feyenoord sono stati protagonisti recentemente di momenti di tensione e disordini allo stadio. L’attenzione delle autorità locali resta alta in vista della sfida europea di giovedì, alimentata anche dall’ultimo avviso lanciato dai supporters del Feyenoord. L’account twitter Denoordzijde ha acceso la sfida d’andata sul web.

I tifosi olandesi riscaldano ulteriormente l’atmosfera in vista della sfida d’andata contro la Roma. L’account dei tifosi di Rotterdam ha lanciato un avviso suoi propri canali: “Giovedì, in casa contro la Roma, 12° minuto! Porta la piscina gonfiabile, il coccodrillo gonfiabile, il fenicottero gonfiabile o altri oggetti, creiamo di nuovo il caos vecchio stile!” Il tutto accompagnato da una discutibile immagine che ritrae banane gonfiabili, già sfoderate in più di un’occasione nelle sfide contro la Roma da parte del tifo olandese.