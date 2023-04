Calciomercato Roma, Aouar ha scelto: già effettuate le visite mediche

La Roma continua a seguire Aouar, che a fine stagione lascerà il Lione a parametro zero. L’algerino fa sognare i tifosi giallorossi.

La Roma, in queste settimane, ha messo nel mirino diversi elementi di qualità con i quali soddisfare le richieste di José Mourinho e rendere la rosa giallorossa maggiormente competitiva ad alti livelli. Tra i profili attualmente vagliati c’è quello di Houssem Aouar il cui futuro è tutto da scrivere.

L’unica certezza è che il centrocampista, al termine dell’attuale stagione, lascerà il Lione a parametro zero. I francesi hanno provato più volte a convincerlo a restare e a firmare il rinnovo, senza tuttavia riuscire nell’intento. La volontà del classe 1998 è quella di lasciare la Francia e mettersi alla prova in altri contesti. Alcune indiscrezioni davano per certo il suo passaggio all’Eintracht Francoforte ma alla fine, come confermato dallo stesso Aouar, si sono rivelate prive di fondamento.

In corsa, oltre ai capitolini, ci sono anche il Barcellona ed il Betis che hanno sondato il terreno al fine di verificare la sua disponibilità a trasferirsi in Spagna in estate. Il nazionale algerino, fresco di convocazione, ha però preso tempo mettendo in stand-by ogni contatto con il club catalano e quello andalusiano. Al momento non è ancora chiaro dove proseguirà la propria carriera ma i recenti sviluppi hanno iniziato a far sognare in grande i tifosi della Roma.

Roma, Aouar ha fatto le visite mediche

Aouar, come noto, a Pasquetta si è recato nella Città Eterna per quella che si pensava fosse una gita di piacere. In realtà ha approfittato dell’occasione per svolgere una serie di visite mediche presso il Campus Biomedico di Trigoria.

A riportarlo è ‘Il Romanista’, secondo cui ad accompagnarlo c’era un medico della Roma. Il direttore generale Tiago Pinto, dal canto suo, conta di chiudere l’operazione a stretto giro di posta così da bruciare la folta concorrenza. Il pressing è scattato ed ora starà al manager mettere sul piatto la proposta più adatta per strappare il “sì” del centrocampista. Mourinho, intanto, si sfrega le mani. Aouar è un giocatore polivalente, capace di ricoprire più ruoli all’interno del rettangolo di gioco: non soltanto il centrocampista centrale ma, all’occorrenza, il trequartista. Il profilo giusto per far crescere ancora di più la sua Roma.